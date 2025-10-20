Shakira lanzará EP de aniversario con nueva versión de ‘Hips Don’t Lie’ junto a dos cantantes icónicos

PodcastConcursosEventos
LOS ANGELES, CA - FEBRUARY 11: Singer Shakira performs "Hips Don't Lie" onstage at the 49th Annual Grammy Awards at the Staples Center on February 11, 2007 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)
La superestrella del pop Shakira está por lanzar un EP especial este 22 de octubre de 2025. El lanzamiento celebra dos grandes momentos con nuevas versiones de sus mayores éxitos, incluyendo una colaboración sorpresa de "Hips Don't Lie" con Ed Sheeran y el artista emergente Beéle.

Titulado "Spotify Anniversary | Oral Fixation (20°) y Pies Descalzos (30°) LIVE," el EP celebra treinta años desde "Pies Descalzos" y veinte años después de "Fijación Oral, Vol. 1." La colección incluye versiones reinventadas de "Pies Descalzos, Sueños Blancos," "Antología," "La Pared," y una nueva y poderosa versión de "Día De Enero."

Su álbum revelación de 1995 "Pies Descalzos" causó sensación en toda Latinoamérica con éxitos como "Estoy Aquí" y "¿Dónde Estás Corazón?" Más tarde, "Fijación Oral, Vol. 1" del 2005 alcanzó el número cuatro en la lista principal de Billboard - rompiendo récords para álbumes en español.

Videos detrás de cámaras muestran al nuevo talento colombiano Beéle y la sensación del pop Sheeran en el estudio con Shakira. Beéle, quien viene de la ciudad natal de Shakira, Barranquilla, compartió un video en TikTok de su divertida sesión de baile en el estudio.

El "Hips Don't Lie" original se convirtió en un éxito mundial en 2006. La canción aparece en "Oral Fixation, Vol. 2," que cumple su vigésimo aniversario en noviembre de 2025.

Los fans podrán escuchar canciones de "Pies Descalzos" durante su actual gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour." La gira finaliza en el Hard Rock Live en Hollywood, Florida, el 27 y 28 de diciembre de 2025.

Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
