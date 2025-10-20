Shakira lanzará EP de aniversario con nueva versión de ‘Hips Don’t Lie’ junto a dos cantantes icónicos

La superestrella del pop Shakira está por lanzar un EP especial este 22 de octubre de 2025. El lanzamiento celebra dos grandes momentos con nuevas versiones de sus mayores éxitos, incluyendo una colaboración sorpresa de "Hips Don't Lie" con Ed Sheeran y el artista emergente Beéle.

Titulado "Spotify Anniversary | Oral Fixation (20°) y Pies Descalzos (30°) LIVE," el EP celebra treinta años desde "Pies Descalzos" y veinte años después de "Fijación Oral, Vol. 1." La colección incluye versiones reinventadas de "Pies Descalzos, Sueños Blancos," "Antología," "La Pared," y una nueva y poderosa versión de "Día De Enero."

Su álbum revelación de 1995 "Pies Descalzos" causó sensación en toda Latinoamérica con éxitos como "Estoy Aquí" y "¿Dónde Estás Corazón?" Más tarde, "Fijación Oral, Vol. 1" del 2005 alcanzó el número cuatro en la lista principal de Billboard - rompiendo récords para álbumes en español.

Videos detrás de cámaras muestran al nuevo talento colombiano Beéle y la sensación del pop Sheeran en el estudio con Shakira. Beéle, quien viene de la ciudad natal de Shakira, Barranquilla, compartió un video en TikTok de su divertida sesión de baile en el estudio.

El "Hips Don't Lie" original se convirtió en un éxito mundial en 2006. La canción aparece en "Oral Fixation, Vol. 2," que cumple su vigésimo aniversario en noviembre de 2025.