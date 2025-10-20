Rosalía Anuncia la Fecha de Lanzamiento de su Cuarto Álbum ‘Lux’

Una enorme valla publicitaria en Times Square ha revelado el próximo gran proyecto de Rosalía - su cuarto álbum "Lux" saldrá en las plataformas de streaming el 7 de noviembre de 2025.

La pantalla en Nueva York llama la atención con su fuerte contraste: la cantante vestida de blanco resalta sobre un azul profundo, mientras que "LUX" aparece repetidamente en letra serif negrita. Este es su primer álbum completo desde 2022.

"Ha sido todo un proceso. He cambiado mucho, pero al mismo tiempo, sigo pensando en las mismas cosas. Es como si todavía tuviera las mismas preguntas y el mismo deseo de responderlas," dijo Rosalía a Rolling Stone.

"Motomami," su álbum anterior, nos dio éxitos como "La Fama," "Saoko," y "Chicken Teriyaki." Desde entonces, ha estado ocupada con dos sencillos y varias colaboraciones con otros artistas.

Grandes vallas publicitarias de "Lux" ahora brillan tanto en Nueva York como en Madrid. Misteriosas publicaciones en redes sociales sugieren el tema del álbum con "LUX = AMOR" y hablan de una próxima canción llamada "Berghain."

Nuevos registros de marca sugieren planes más allá de la música. Se ha visto a equipos de filmación capturando contenido para el próximo lanzamiento.

Mientras los fans esperaban estas noticias, Rosalía se mantuvo ocupada. Lanzó un EP con Rauw Alejandro y colaboró con Björk, Lisa y Ralphie Choo en diferentes canciones.