El Sabor Latino Regresa a Ybor City con 100 Vendedores y Competencia de Chefs

Los sabores, aromas y la energía de América Latina tomarán el Parque Centenario durante el 7º Festival Anual Sabor Latino en Ybor City el 26 de octubre de 2025. Cien vendedores y los mejores chefs convertirán el distrito histórico en un paraíso para los amantes de la comida.

Desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, la gente podrá probar platillos increíbles en 1800 E 8th Avenue. Mientras que el festival principal es gratis, los que quieran una experiencia especial pueden entrar al área VIP en los jardines del Museo de Ybor City. Los vendedores servirán platos tradicionales de Puerto Rico, México, Colombia, Cuba, España, Perú y Venezuela.

Se cerrarán tres cuadras para dar espacio a los puestos de comida, escenarios musicales y lo que podría ser la mayor multitud hasta ahora. Cuando el festival comenzó en 2019, trajo 10,000 visitantes a Ybor City.

Los mejores chefs competirán por premios en efectivo en el Concurso Top Chef Latino. Los ganadores anteriores obtuvieron lugares para competir en el Campeonato Mundial de Comida. El concurso presenta postres clásicos como flan y tres leches, junto con tapas y ceviche.

La música llenará las calles mientras las bandas tocan salsa, merengue y bachata en varios escenarios. Eventos pasados han traído artistas nominados al Grammy que mantuvieron a la gente bailando todo el día.

Entre comidas, los visitantes pueden participar en degustaciones de café y ver competencias de baile. Los organizadores aún mantienen el récord del sándwich cubano más grande de Tampa Bay.

Evita problemas de estacionamiento - toma el tranvía gratuito de Tampa desde el centro hasta el festival. Este evento cierra la celebración del Mes de la Herencia Hispana de Tampa.

Los líderes latinos locales recibirán reconocimiento por su trabajo comunitario. Este festival en expansión muestra cómo la comunidad hispana de Tampa Bay ayuda a dar forma a la cultura de la región.

Recuerda traer sillas para esta fiesta de todo el día. Con eventos distribuidos por el Parque Centenario, los terrenos del museo y los jardines, hay suficiente espacio para que todos disfruten.