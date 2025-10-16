Daddy Yankee Aconseja a Nuevos Artistas: Firmen Acuerdos Prenupciales y Controlen Su Dinero

El ícono de la música Daddy Yankee está urgiendo a los artistas emergentes a proteger sus riquezas mediante acuerdos prenupciales. Su mensaje llega durante una intensa batalla legal de $250 millones con su ex-esposa Mireddys González.

"Cásense con un acuerdo prenupcial... la música es impredecible," dijo DY a The Los Angeles Times.

El artista está enfrentando acusaciones de que González y su hermana tomaron $100 millones de sus negocios sin permiso. Esto lo llevó a cambiar su nombre de Daddy Yankee a DY - una estrategia para proteger sus bienes durante las batallas legales por las marcas registradas.

"Estén pendientes de todo, aunque tengan abogados y contadores... Las cosas que antes delegaba, ya no las delego. Es mi responsabilidad," enfatizó.

Sus problemas legales actuales lo empujaron a tomar las riendas de sus negocios. González anteriormente servía como su manager y socia comercial antes de que su relación se deteriorara.

"Aprendan a decir que no... Nos sacrificamos por mucha gente, y lo haces tanto que lo normalizas. Y así no debe ser," advirtió.

Nueva música está en camino mientras prepara "Lamento En Baile" para su lanzamiento el 16 de octubre de 2025 - su primer trabajo desde 2022.

Hará su regreso a la televisión en los Premios Billboard de la Música Latina en Miami el 23 de octubre, terminando un descanso de tres años sin presentaciones.

Sus próximas canciones mezclan temas religiosos con atractivo comercial. Espera influenciar la cultura pop sin hacer música estrictamente religiosa.