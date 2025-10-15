PodcastConcursosEventos
Los Latin Grammys Anuncian los Artistas para 2025

Jen Glorioso
LAS VEGAS, NEVADA - MAY 26: (EDITORIAL USE ONLY) Gloria Estefan performs onstage during the 2025 American Music Awards at BleauLive Theater at Fontainebleau Las Vegas on May 26, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)
(Photo by Ethan Miller/Getty Images)

La Academia Latina de la Grabación ha revelado su lista de artistas para los Premios Latin Grammy 2025. El evento regresa al MGM Grand Garden Arena en Las Vegas el 13 de noviembre.

El show reúne tanto a artistas legendarios como a nuevos talentos. Los íconos Gloria Estefan y Los Tigres Del Norte se presentarán junto a las estrellas emergentes Ivan Cornejo y DannyLux. La lista también incluye a los populares Aitana, Liniker, Morat, Kakalo y Pepe Aguilar.

Bad Bunny encabeza la lista con 12 nominaciones por "Debí Tirar Más Fotos." La ceremonia regresa a Vegas después de celebrarse el año pasado en Sevilla, España.

Cada artista en la lista ha recibido al menos una nominación. La leyenda musical Estefan está nominada a dos grandes premios - Álbum del Año y Mejor Álbum Tropical Tradicional por "Raíces."

El nuevo talento Carín León podría ganar tanto Álbum del Año como Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea. Sus exitosos sencillos y giras le ayudaron a asegurar estas nominaciones.

Haciendo historia, la brasileña Liniker ha conseguido tres nominaciones importantes. La artista compite por Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año - un logro significativo para la música brasileña en los premios.

La leyenda de la música española Raphael será homenajeado como Persona del Año. El show continúa su tradición de presentar tanto a veteranos de la industria como a artistas emergentes.

La creciente popularidad de la música regional mexicana se destaca con las actuaciones de Cornejo y DannyLux. Su inclusión demuestra cómo el género se ha movido hacia la corriente principal.

Latin Grammys
Jen Glorioso
