El Club Cubano Histórico de Tampa Cumple 108 Años como Corazón Cultural Hispano

En Ybor City de Tampa, el Club Cubano de ladrillo amarillo se mantiene firme después de 108 años. El edificio mezcla eventos modernos con viejas costumbres cubanas desde sus inicios…

En Ybor City de Tampa, el Club Cubano de ladrillo amarillo se mantiene firme después de 108 años. El edificio mezcla eventos modernos con viejas costumbres cubanas desde sus inicios en los años 1900.

"Aquí construimos catedrales. Mira, el Club Cubano es una catedral. No encuentras nada igual en toda América", dijo Patrick Manteiga, vicepresidente del Club Cubano y editor de La Gaceta, según WFTS-TV.

El gran salón de baile de 1917 conserva su primer arco, reuniendo a la gente para fiestas y reuniones. Arriba, estrellas y nubes decoran el techo del auditorio: un detalle pensado para dar a los invitados su propio pedacito de cielo durante los espectáculos.

Cuando empezó, el club daba a los trabajadores cubanos un lugar donde pertenecer. "Los clubes sociales te dejaban pagar poquito, y te cuidábamos toda la vida. Tenías bailes los domingos, un lugar pa' tomarte una cerveza después del trabajo y jugar dominó", explicó Manteiga.

José Martí, quien luchó por la libertad de Cuba, dio inicio al club. Llamó a los primeros miembros el "Círculo de Cubanos", Circulo Cubano. Su estatua vigila las escaleras frontales, colocada por el abuelo de Manteiga.

El guía turístico Max Herman ve cómo el lugar toca los corazones. "Cuando la gente entra al Club Cubano, se les llenan los ojos de lágrimas. Caminan diciendo que han visto fotos, pero estar aquí les parece increíble", dijo Herman.

El club marcó la vida cubana en Tampa. "Creamos nuestro propio mundo aquí en Ybor y West Tampa, en pleno sur profundo. Teníamos nuestros propios bancos, trabajábamos en fábricas de tabaco y comíamos en nuestros propios lugares", contó Manteiga.

Los shows y la música todavía llenan los pasillos hoy. "Pregúntale a cualquiera: a los cubanos nos encanta el espectáculo. Algunos de los mejores artistas del mundo vinieron de Cuba", dijo Herman.

Una fundación lo maneja ahora, organizando desde bodas hasta reuniones de negocios. Ubicado en el distrito histórico de Tampa, el club abre sus puertas para visitas guiadas, manteniendo su historia viva para las nuevas generaciones.

