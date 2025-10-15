Daddy Yankee Regresa a la Música con Enfoque Cristiano

Después de un descanso, Daddy Yankee lanzará "Lamento En Baile" el 16 de octubre de 2025. Es su primera música nueva desde que anunció públicamente su fe cristiana en diciembre pasado a través de DY Records y HYBE Latin America.

Antes de retirarse en 2022, sus conciertos de despedida generaron casi $200 millones de casi 2 millones de fanáticos. La gira se convirtió en la segunda gira latina más taquillera de la historia, según Billboard Boxscore.

"Esta noche, reconozco y no me da vergüenza decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y yo vivo para él," dijo Raymond Ayala a World Music Views.

Su éxito "Bonita" ganó un Grammy Latino mientras acumulaba más de mil millones de vistas en TikTok. Ahora, está creando nueva música con Anthony Ramos en "Sonríele," que mezcla merengue tradicional con ritmos modernos.

A finales de 2024, Concord compró la mayoría de sus derechos musicales. El acuerdo incluyó éxitos como "Gasolina," "Con Calma," y "Despacito" - cubriendo su trabajo durante 17 años.

Su vida cambió cuando Mireddys González, su esposa de tres décadas, solicitó el divorcio. Estaban muy unidos - ella dirigía El Cartel Records y era parte de la junta directiva, mezclando su vida personal y profesional.

"Ahora me manejo yo mismo al cien por ciento. Ya no delego. Cada movimiento es intencional," dijo sobre su nueva dirección.

Aunque encontró la fe a los 19 años, los contratos discográficos lo mantuvieron callado hasta hace poco. Sin embargo, su lado espiritual se manifestó en canciones desde que "Barrio Fino" salió en 2004.

J Balvin lo elogió: "¡El que hizo el reggaetón global! ¡Gracias por la inspiración! ¡Jefe!"