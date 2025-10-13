AI Crea Falsa Pelea Entre Santana y Bad Bunny

El ícono del rock Carlos Santana desmintió reportajes falsos que lo acusaban de criticar la próxima presentación de Bad Bunny en el Super Bowl. El legendario guitarrista expresó su total apoyo a la superestrella latina.

"Felicito y celebro el éxito de Bad Bunny y su posición actual en el mundo y con el Super Bowl", dijo Santana a Parade.

Las historias falsas se difundieron por las redes sociales, con cuentas generadas por IA compartiendo historias inventadas, según el manager de Santana, Michael Vrionis. Estos posts falsos sugerían que la leyenda del rock quería tomar el lugar de Bad Bunny en el evento.

"El miedo es lo que motiva a la gente ignorante a poner palabras en mi boca - diciendo que yo no quería que Bad Bunny estuviera representado en el Super Bowl. Nunca dije eso, ni lo diría jamás", afirmó Santana.

La decisión generó debate cuando críticos conservadores se opusieron a la selección. El ex presidente Donald Trump cuestionó las presentaciones en español en el evento.

Jennifer Lopez defendió la decisión, destacando cómo la música supera las barreras del idioma. Señaló que el Super Bowl ayuda a los artistas a alcanzar nuevos fans.

Vrionis advirtió sobre la difusión de noticias falsas en línea. Animó a la gente a verificar la información antes de compartirla, notando que incluso los medios importantes a veces se equivocan.

La postura previa de Bad Bunny sobre inmigración en EE.UU. añadió otra capa a la discusión. El artista canceló shows en EE.UU. debido a operaciones de ICE. Oficiales confirmaron que ICE estará presente en el próximo evento.