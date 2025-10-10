Kacey Musgraves y Carín León estrenan video musical grabado en Puerto Vallarta

Kacey Musgraves y Carín León han lanzado el cinematográfico video musical de su colaboración bilingüe, "Lost in Translation", filmado en Puerto Vallarta, México. El video capta la belleza de la conexión más allá de las palabras mientras Kacey y Carín bailan, se añoran y pasean por calles coloridas llenas de cultura y energía local. Dirigido por Alexa Stone y Stephen Kinigopoulos, el visual captura la química romántica del dúo afuera de un animado bar callejero mientras comparten un shot de tequila, representando cómo el amor y la música trascienden el idioma y las fronteras.

La colaboración comenzó durante una sesión de grabación en Nashville, donde León y Musgraves empezaron a calentar con el clásico de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal "Fue Un Placer Conocerte". El momento espontáneo reveló su apreciación compartida por la música latina cuando Musgraves sorprendió a León cantando cada palabra. Esa chispa resultó en la canción "Lost in Translation", que Musgraves coescribió junto con León, Amy Allen y Shane McAnally, y luego fue producida por Julian Bunetta y Matt Zara.

El video musical capta toda la belleza de la riqueza visual y cultural de México, incorporando atuendos divertidos, escenas callejeras, animales y tradiciones culturales que resaltan las dimensiones artísticas de la cultura mexicana. León continuará realizando colaboraciones en diferentes géneros después de haber trabajado ya con Kane Brown y Leon Bridges. Es un nombre reconocido internacionalmente, e incluso hará historia como el primer artista latino en encabezar el Sphere de Las Vegas durante las festividades del Día de la Independencia de México en septiembre de 2026.

Musgraves ha expresado durante mucho tiempo su admiración por la música y la cultura mexicana, interpretando clásicos de la ranchera y rindiendo homenaje a íconos como Selena Quintanilla-Pérez, de quien interpretó "Como La Flor" en el Rodeo de Houston en 2019.

"Creciendo cantando música country y western tradicional, siempre me ha gustado explorar las fronteras del country y dónde se mezcla con otros estilos como el norteño y algunos sonidos regionales mexicanos que escuché mucho en Texas", dice ella.