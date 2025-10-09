PodcastConcursosEventos
Karol G se une al elenco musical completamente femenino del Desfile de Victoria’s Secret 2025

Jen Glorioso
LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 24: Karol G performs during the Second Annual Rare Impact Fund Benefit Supporting Youth Mental Health, hosted by Selena Gomez, at Nya Studios on October 24, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Monica Schipper/Getty Images)
(Photo by Monica Schipper/Getty Images)

Las estrellas KAROL G, Madison Beer, Missy Elliott y TWICE se presentarán en el Desfile de Victoria's Secret 2025. El evento del 15 de octubre hace historia como el primer espectáculo con un elenco musical completamente femenino en la Ciudad de Nueva York.

Los espectadores pueden ver el show en vivo a las 7 p.m. ET por Instagram. El famoso Hotel Plaza, donde comenzó el show en 1995, será la sede de este gran regreso a la moda.

"Presentarme en el Desfile de Victoria's Secret ha sido un sueño mío desde que tengo memoria. No puedo esperar para compartir el escenario con mujeres tan fuertes y empoderadas, y celebrar la feminidad mientras nos elevamos unas a otras a través de mis dos cosas favoritas: la música y la moda," dijo KAROL G a CR Fashion Book.

La estrella del pop Madison Beer estrenará nueva música durante su presentación. "Me siento honrada de presentarme en el icónico Desfile de Victoria's Secret. El show tiene un legado increíble celebrando la moda, el empoderamiento y la música, y estoy emocionada de compartir el escenario con mujeres tan inspiradoras y estrenar nueva música," dijo Beer.

El grupo de K-pop TWICE compartió sus pensamientos sobre el próximo show. "Estamos muy agradecidas con Victoria's Secret por incluirnos en este evento inolvidable antes de nuestra gira mundial 2026 por Norteamérica, Europa y el Reino Unido. No podemos esperar para seguir conectando con ONCE en todo el mundo," dijeron las integrantes Nayeon, Momo, Tzuyu y Jihyo.

Regresando después de cinco años de ausencia, el show vuelve con una imagen renovada. Desde su inicio en el '95, el evento ha presentado a las mejores modelos luciendo piezas espectaculares, desde el famoso Fantasy Bra en el '96 hasta las icónicas alas de ángel en el '98.

Las músicas se unieron a los desfiles a principios de los 2000. Grandes nombres como Katy Perry y Kanye West se presentaron junto a las modelos durante las transmisiones de televisión.

El cambio a un elenco completamente femenino muestra grandes cambios por venir. Al presentar artistas de música latina, pop, rap y K-pop, el show busca celebrar el talento a través de diferentes estilos musicales.

El cambio de la televisión a las redes sociales tiene sentido - es donde la mayoría de la gente ve contenido hoy en día.

Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
