Bad Bunny Nombrado Artista Latino del Siglo en los Premios Billboard 2025

Este octubre en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, Billboard le otorgará a Bad Bunny un honor único - el premio al Artista Latino del Siglo XXI. El show en Miami celebra su increíble trayectoria en las listas de música latina de Billboard desde el 2000.

El show se transmitirá en vivo por Telemundo desde el James L. Knight Center a las 8 p.m. ET, cerrando la Semana de la Música Latina de Billboard.

El astro puertorriqueño hizo historia en la música estadounidense al colocar cuatro álbumes consecutivos en el número uno del Billboard 200. "Debí Tirar Más Fotos," "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana," "Un Verano Sin Ti," y "El Último Tour del Mundo" alcanzaron el primer lugar entre 2020 y 2025.

Llenó el Coliseo de Puerto Rico noche tras noche, rompiendo récords de asistencia. Los negocios locales prosperaron durante la serie de conciertos.

Más allá de la música, fue coanfitrión de la Met Gala con Anna Wintour. Debutó como actor en "Bullet Train," mientras su compañía Rimas Entertainment se expandía a nuevos territorios.

Sus últimas colaboraciones muestran su alcance - desde trabajar con Lionel Messi en comerciales de Adidas hasta crear ropa con Jacquemus.

Este premio especial reconoce 25 años de éxitos en las listas de Billboard, siendo la primera vez que alguien es nombrado Artista Latino del Siglo.