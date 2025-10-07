PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

Tito Double P Atribuye Sus Éxitos de Desamor a Sus Nominaciones en los Premios Billboard de la Música Latina

Tito Double P, nacido como Jesús Roberto Laija García, ha recibido 10 nominaciones en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. La estrella mexicana iguala a Karol G en…

Jen Glorioso
BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - MARCH 13: ‎Tito Double P attends the BMI Latin Awards 2024 at Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel on March 13, 2024 in Beverly Hills, California. (Photo by JC Olivera/Getty Images for BMI)
(Photo by JC Olivera/Getty Images for BMI)

Tito Double P, nacido como Jesús Roberto Laija García, ha recibido 10 nominaciones en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. La estrella mexicana iguala a Karol G en nominaciones totales, quedando detrás de Bad Bunny, Fuerza Regida y Rauw Alejandro.

Sus nominaciones abarcan categorías importantes, desde Artista del Año hasta Artista Latino Global 200. Cuando lanzó su primer álbum "Incómodo", se disparó directamente al número uno en la lista de Top Latin Albums de Billboard.

"Empecé cantando corridos, y me fue bien, pero lo que me funciona son las canciones de desamor. Puedo hacer un show de dos horas solo con canciones de desamor, y el público no extraña los corridos," dijo García a Billboard.

Su música atrae a 23 millones de oyentes mensuales en las plataformas de streaming. "Criptonita", su canción más reciente lanzada el 26 de septiembre, ya ha alcanzado 4.8 millones de vistas en YouTube desde su estreno.

Con solo diez shows restantes en su primera gira mexicana, "¡Ay Mamá! México Tour", García terminará el 7 de noviembre en La Paz, Baja California Sur. El público ha crecido en cada parada.

Antes de hacerse famoso, García comenzó en los corridos tumbados, colaborando con artistas como Peso Pluma y Luis R. Conríquez. Su cambio a canciones de amor en "Incómodo" del 2024 abrió un nuevo capítulo en su carrera.

Los espectadores podrán ver la ceremonia de premios en vivo desde el James L. Knight Center de Miami por Telemundo el 23 de octubre. Mirando hacia el futuro, García espera conquistar fans en toda Latinoamérica y Europa con giras planeadas para 2026.

Tito Double P
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
Related Stories
NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: Bad Bunny attends the 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)
MusicBad Bunny Planea Álbum Completo de Salsa Después de Éxito en las ListasJen Glorioso
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 17: Bad Bunny performs onstage at the 2025 iHeartRadio Music Awards at Dolby Theatre on March 17, 2025 in Hollywood, California. (Photo by Monica Schipper/Getty Images)
Music10 Artistas Que Podrían Unirse a Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo del Super BowlJen Glorioso
ELMONT, NEW YORK - SEPTEMBER 11: Rauw Alejandro performs on stage during the 2024 MTV Video Music Awards at UBS Arena on September 11, 2024 in Elmont, New York. (Photo by Michael Loccisano/Getty Images for MTV)
MusicRauw Alejandro anuncia álbum inspirado en el Caribe después de susto de salud durante su giraJen Glorioso
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect