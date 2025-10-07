Tito Double P Atribuye Sus Éxitos de Desamor a Sus Nominaciones en los Premios Billboard de la Música Latina

Tito Double P, nacido como Jesús Roberto Laija García, ha recibido 10 nominaciones en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. La estrella mexicana iguala a Karol G en nominaciones totales, quedando detrás de Bad Bunny, Fuerza Regida y Rauw Alejandro.

Sus nominaciones abarcan categorías importantes, desde Artista del Año hasta Artista Latino Global 200. Cuando lanzó su primer álbum "Incómodo", se disparó directamente al número uno en la lista de Top Latin Albums de Billboard.

"Empecé cantando corridos, y me fue bien, pero lo que me funciona son las canciones de desamor. Puedo hacer un show de dos horas solo con canciones de desamor, y el público no extraña los corridos," dijo García a Billboard.

Su música atrae a 23 millones de oyentes mensuales en las plataformas de streaming. "Criptonita", su canción más reciente lanzada el 26 de septiembre, ya ha alcanzado 4.8 millones de vistas en YouTube desde su estreno.

Con solo diez shows restantes en su primera gira mexicana, "¡Ay Mamá! México Tour", García terminará el 7 de noviembre en La Paz, Baja California Sur. El público ha crecido en cada parada.

Antes de hacerse famoso, García comenzó en los corridos tumbados, colaborando con artistas como Peso Pluma y Luis R. Conríquez. Su cambio a canciones de amor en "Incómodo" del 2024 abrió un nuevo capítulo en su carrera.