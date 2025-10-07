PodcastConcursosEventos
Clasificados: Nuestros 5 Momentos Favoritos de Bad Bunny en SNL

Jen Glorioso
NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 16: Bad Bunny attends SNL50: The Anniversary Special on February 16, 2025 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images)
(Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Iniciando la nueva temporada de Saturday Night Live, el superastro puertorriqueño Bad Bunny tomó el escenario principal el 4 de octubre de 2025. Su memorable actuación incluyó un homenaje a El Chavo del Ocho, la querida serie de televisión española de los años 70.

Hablando sobre su próxima aparición en el Super Bowl, Bad Bunny le dijo a Billboard: "Estoy muy emocionado de estar en el Super Bowl y sé que la gente alrededor del mundo que ama mi música también está feliz. Especialmente todos los latinos alrededor del mundo, y aquí en los Estados Unidos, toda la gente que ha trabajado para abrir puertas."

Durante su tiempo como anfitrión, el artista compartió recuerdos de su crianza en Puerto Rico y dio pistas sobre su papel en "Happy Gilmore 2." Terminó con un comentario gracioso sobre las diferencias del idioma, diciéndole a los espectadores que tenían "cuatro meses para aprender" español si no podían seguir el ritmo.

Con tantos momentos memorables para elegir, aquí están nuestros 5 sketches favoritos de Bad Bunny en SNL:

Jeopardy con Bad Bunny - Este sketch automáticamente comenzó con risas cuando te das cuenta que el personaje de Bad Bunny "Duke" está en -18,000 puntos, lo que significa que había contestado incorrectamente cada pregunta, hasta el final.

Parejas en el Bar - Los subtítulos de SNL están un poco mal, lo que lo hace aún más gracioso. Marcello Hernández y Bad Bunny son un dúo icónico.

Please Don't Destroy - Bad Bunny Es Shrek - Este tiene que estar en el top 3 de nuestra lista porque incluso Bad Bunny admitió que es uno de sus favoritos. "¿Entonces te encantan las películas de Shrek?" "Mmm, no realmente", nos hace reír cada vez.

El Chavo Del Ocho - Este divertido sketch es más icónico para la comunidad latina de lo que la gente se da cuenta. Reunió al mejor talento de SNL con un invitado inesperado - Jon Hamm se unió al elenco. Marcello Hernández interpretó a El Chavo, mientras Sarah Sherman brilló como La Chilindrina. Andrew Dismuke se puso en los zapatos de Don Ramón, mientras Chloe Fineman capturó perfectamente a Doña Florinda. Kenan Thompson iluminó la pantalla como el Señor Barriga, mientras Hamm sorprendió a todos con su interpretación del Profesor Jirafales.

Mamá Protectora 2 - Porque obviamente. Este sketch se ha convertido en una de las escenas más icónicas de SNL, Pedro Pascal se roba el show, pero Bad Bunny hace una Tía increíble

    Jen GloriosoEditor
