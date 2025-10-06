Los Mejores Restaurantes Latinos Para Visitar Durante el Mes de la Herencia Hispana

Por toda Tampa, más de 40 restaurantes latinoamericanos sirven platillos de 13 países diferentes. Durante el Mes de la Herencia Hispana, del 15 de septiembre al 15 de octubre, tanto los food trucks como los restaurantes elegantes están mostrando sus mejores ofertas.

El Festival de la Herencia Hispana Viva Tampa Bay encabeza las celebraciones del mes. Los vendedores de comida se reúnen ofreciendo sabores de toda América Latina. Los restaurantes locales se unen con platillos especiales y eventos durante todo el mes.

La comida cubana está entretejida en la historia de Tampa. La Segunda Bakery ha estado horneando pan y pasteles desde 1915 - y continúa hoy. Soul de Cuba Café los atrae con cerdo en mojo, mientras que La Teresita Restaurant mantiene a sus clientes regresando por su puerco asado.

La comida mexicana también tiene una fuerte presencia. Los Chapos Tacos y El Sabor De México están entre seis lugares que sirven especialidades regionales. Sus tacos de birria y fajitas de res traen auténticos sabores mexicanos a la ciudad.

Los lugares peruanos destacan mariscos frescos aquí. Happy Fish y Aji Ceviche Bar encabezan cinco restaurantes que sirven favoritos costeños. Cerca, cinco cocinas puertorriqueñas sirven mofongo y pernil a clientes hambrientos.

Cuatro restaurantes colombianos se suman a la mezcla. Mi Carreta Restaurant & Bakery sirve abundante Bandeja Paisa, mientras Mi Tierra Latina hace empanadas perfectas. La Cabaña Restaurant pone los mariscos al frente.

La comida dominicana viene tanto rápida como para sentarse en cinco lugares. El food truck Hasta La Tambora sirve comida rápida, mientras El Tipico Criollo se toma su tiempo con la cocina tradicional. Muchos lugares agregan música en vivo durante el festival.

Lugares argentinos como Renzo's y Petracca Latin Grill se especializan en carnes a la parrilla. Se enorgullecen de sus cortes madurados y festines de parrillada. Mientras tanto, Altiro 1, un truck chileno, trae completos y otras comidas callejeras a eventos locales.

La cocina centroamericana también tiene su propio seguimiento. Pupuseria Centroamericana trae los sabores de El Salvador, mientras Rincón Guatemalteco sirve favoritos del desayuno. Dos lugares hondureños, incluyendo Norma's Kitchen, completan las opciones.