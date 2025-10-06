PodcastConcursosEventos
Bad Bunny Planea Álbum Completo de Salsa Después de Éxito en las Listas

En una movida inesperada, Bad Bunny reveló a Billboard detalles sobre su próximo álbum de salsa. Después de que “BAILE INoLVIDABLE” subiera como cohete en las listas, le dijo a…

NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: Bad Bunny attends the 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)
(Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

En una movida inesperada, Bad Bunny reveló a Billboard detalles sobre su próximo álbum de salsa. Después de que "BAILE INoLVIDABLE" subiera como cohete en las listas, le dijo a Remezcla, "Se supone que es una sorpresa, pero sí. Es obvio que esto no puede terminar aquí."

"BAILE INoLVIDABLE" se disparó al primer puesto en las listas de Apple Music en Estados Unidos. Este éxito trae de vuelta la salsa - un género que alcanzó su máximo con íconos como Celia Cruz en los 60 - al mainstream.

Su sexto álbum "Debí Tirar Más Fotos" rompió récords de streaming, alcanzando el primer lugar en Billboard. Esto se suma a su impresionante racha de tres años como el artista más escuchado en Spotify del 2020 al 2022.

Colaborando con Big Jay y Julito Gastón, mezcló ritmos de salsa y dembow. Estos nuevos sonidos aparecen dos veces - abriendo "NuevaYol" y cerrando "La Mudanza" con energía.

Este cambio hacia la salsa sigue un camino que otros han tomado antes que él. Marc Anthony pasó de sus comienzos en el hip-hop a la fama en la salsa. Recientemente, Rauw Alejandro lanzó "Cosa Nuestra", rindiendo homenaje al clásico de Willie Colón de 1969.

El enorme éxito de la canción sugiere un renacimiento de la salsa. Surgiendo de la escena neoyorquina de finales de los 60, Willie Colón y Héctor Lavoe crearon los ritmos que darían forma al género.

A principios del 2024, compartió: "He estado esperando que la salsa tenga su resurgimiento. Hay algunos salseros jóvenes que son buenos y tienen voces increíbles."

