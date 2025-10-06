Bad Bunny Planea Álbum Completo de Salsa Después de Éxito en las Listas

En una movida inesperada, Bad Bunny reveló a Billboard detalles sobre su próximo álbum de salsa. Después de que "BAILE INoLVIDABLE" subiera como cohete en las listas, le dijo a Remezcla, "Se supone que es una sorpresa, pero sí. Es obvio que esto no puede terminar aquí."

"BAILE INoLVIDABLE" se disparó al primer puesto en las listas de Apple Music en Estados Unidos. Este éxito trae de vuelta la salsa - un género que alcanzó su máximo con íconos como Celia Cruz en los 60 - al mainstream.

Su sexto álbum "Debí Tirar Más Fotos" rompió récords de streaming, alcanzando el primer lugar en Billboard. Esto se suma a su impresionante racha de tres años como el artista más escuchado en Spotify del 2020 al 2022.

Colaborando con Big Jay y Julito Gastón, mezcló ritmos de salsa y dembow. Estos nuevos sonidos aparecen dos veces - abriendo "NuevaYol" y cerrando "La Mudanza" con energía.

Este cambio hacia la salsa sigue un camino que otros han tomado antes que él. Marc Anthony pasó de sus comienzos en el hip-hop a la fama en la salsa. Recientemente, Rauw Alejandro lanzó "Cosa Nuestra", rindiendo homenaje al clásico de Willie Colón de 1969.

El enorme éxito de la canción sugiere un renacimiento de la salsa. Surgiendo de la escena neoyorquina de finales de los 60, Willie Colón y Héctor Lavoe crearon los ritmos que darían forma al género.