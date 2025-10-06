92.5 Maxima La Caja de los $100,000

Es La Caja de los $100,000 de 92.5 Máxima… todo lo que necesitas es el código de 5 dígitos para abrir la caja fuerte.
ómo Participar:
- 🎧 Escucha 92.5 Máxima todos los días a las [7:30 AM, 8:30 AM, 12:30 PM y 4:30PM].
- 📞 Cuando escuches la señal para llamar, sé la persona correcta en la línea.
- 🔢 Da tu mejor intento con un código de 5 dígitos.
Cada intento cuenta… cada número te acerca más al gran premio. ¿Será TU código el que cambie tu vida? ¡La Caja de los $100,000! Escucha, juega y gana… porque en 92.5 Máxima, tu vida puede cambiar con un solo código. ¡Participa y sé nuestro próximo ganador!
Contest Rules:
- How To Enter: Listen To Win
- Dates Of Contest: 10/6-10/31/25
- How Is Caller Being Selected: Cue to Call
- How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
- Age Of Entrants: 18+
- Grand Prize: $100,000 (if correct code is provided): SCA Promotions