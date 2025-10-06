PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

92.5 Maxima La Caja de los $100,000

Es La Caja de los $100,000 de 92.5 Máxima… todo lo que necesitas es el código de 5 dígitos para abrir la caja fuerte. ómo Participar: Cada intento cuenta… cada…

smckenzie

Es La Caja de los $100,000 de 92.5 Máxima… todo lo que necesitas es el código de 5 dígitos para abrir la caja fuerte.

ómo Participar:

  1. 🎧 Escucha 92.5 Máxima todos los días a las [7:30 AM, 8:30 AM, 12:30 PM y 4:30PM].
  2. 📞 Cuando escuches la señal para llamar, sé la persona correcta en la línea.
  3. 🔢 Da tu mejor intento con un código de 5 dígitos.

Cada intento cuenta… cada número te acerca más al gran premio. ¿Será TU código el que cambie tu vida? ¡La Caja de los $100,000! Escucha, juega y gana… porque en 92.5 Máxima, tu vida puede cambiar con un solo código. ¡Participa y sé nuestro próximo ganador!

Official Contest Rules

Contest Rules:

  • How To Enter: Listen To Win
  • Dates Of Contest: 10/6-10/31/25
  • How Is Caller Being Selected: Cue to Call
  • How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
  • Age Of Entrants: 18+
  • Grand Prize: $100,000 (if correct code is provided): SCA Promotions
Tampa
smckenzieWriter
Related Stories
92.4 Maxima Has Your Chance To Win A 4 Pack Of Tickets To Busch Gardens Howl-O-Scream
Contests92.4 Maxima Has Your Chance To Win A 4 Pack Of Tickets To Busch Gardens Howl-O-Screamsmckenzie
The Spooky Savings Spectacular
ContestsThe Spooky Savings SpectacularElizabeth Urban
Tony y Valerie Has Your Tickets To See Christian Nodal
ContestsTony y Valerie Has Your Tickets To See Christian Nodalsmckenzie
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect