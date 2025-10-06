PodcastConcursosEventos
10 Artistas Que Podrían Unirse a Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl

En un gran anuncio, Bad Bunny se presentará en el Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Estadio Levi's. Esto es histórico, ya que ningún otro artista urbano latino ha sido el protagonista principal del show por sí solo.

El espectáculo podría romper récords con 133.5 millones de espectadores. Esto demuestra cuánto han avanzado las cosas desde 2020, cuando Shakira y Jennifer Lopez se presentaron juntas en lo que fue considerado un momento revolucionario.

La estrella puertorriqueña podría traer algunas caras conocidas al escenario. Cardi B, quien llegó a lo más alto con "I Like It", y Grupo Frontera de "un x100to" son los principales candidatos para unirse a él.

El productor genio Tainy probablemente aparecerá, dado sus muchos éxitos juntos. Travis Scott, Ricky Martin y Rauw Alejandro también podrían unirse al show.

Los pioneros de la música Tego Calderón, Ivy Queen, Julieta Venegas y Residente podrían subir al escenario también. Cada uno aporta algo especial al diverso mundo de la música latina.

Los artistas suelen usar el escenario del Super Bowl para empujar límites creativos y estrenar material nuevo. Las presentaciones recientes de Rihanna y Kendrick Lamar mantuvieron esta tradición viva.

Durante su ascenso a la fama, Bad Bunny ha permanecido leal a sus compañeros artistas puertorriqueños. Mientras actúa con estrellas como Ivy Queen, ha ayudado a dar visibilidad a nuevos talentos de su tierra natal.

Esta selección muestra cómo la NFL está expandiendo su entretenimiento. Los artistas latinos que se han presentado anteriormente en el Super Bowl recibieron grandes elogios por traer su sabor cultural al juego más importante de América.

