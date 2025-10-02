PodcastConcursosEventos
Rauw Alejandro anuncia álbum inspirado en el Caribe después de susto de salud durante su gira

Después de un susto de salud, Rauw Alejandro está lanzando “Cosa Nuestra: Capítulo 0”, una precuela de su álbum “Cosa Nuestra” del 2024. Este álbum cuenta con colaboraciones de Mon…

Jen Glorioso
ELMONT, NEW YORK - SEPTEMBER 11: Rauw Alejandro performs on stage during the 2024 MTV Video Music Awards at UBS Arena on September 11, 2024 in Elmont, New York. (Photo by Michael Loccisano/Getty Images for MTV)
(Photo by Michael Loccisano/Getty Images for MTV)

Después de un susto de salud, Rauw Alejandro está lanzando "Cosa Nuestra: Capítulo 0", una precuela de su álbum "Cosa Nuestra" del 2024. Este álbum cuenta con colaboraciones de Mon Laferte, De La Rose, Wisin, Ñengo Flow, Jey One y Saso.

"Hace tres años, después de Saturno, quería ir en la dirección opuesta. Quería algo elegante y de la vieja escuela", dijo Alejandro a Los40.us.

Durante su gira, el cantante tomó diez clases en línea sobre cultura caribeña en la Universidad de Puerto Rico. Esta es su primera vez adentrándose en la salsa y bachata tradicional.

Su gira por los Estados Unidos tuvo momentos difíciles. "Teníamos conciertos uno tras otro, no dormía bien, y me había tomado un café antes de salir... De repente mi cuerpo colapsó. Estaba actuando pero me veía desde afuera—fue algo diferente."

Este llamado de atención lo hizo cambiar las cosas. "No eres un robot. El sueño es esencial. Diez años sin parar me enseñaron de la manera difícil."

El álbum incluye canciones como "Callejón de los Secretos" y "SILENCIO" con Romeo Santos. Su vibra se inspira en el trabajo de Willie Colón y Héctor Lavoe de 1969.

Su exploración de las raíces caribeñas dio forma al álbum. "Para mí, fue una manera de recordarle a la gente lo que ya tenemos. No necesitamos buscar afuera. Nuestras raíces son más que suficientes."

Sus conciertos de "Cosa Nuestra" llenaron lugares en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. Los críticos adoraron su trabajo anterior, ganándose importantes nominaciones en los Latin GRAMMYs y premios Billboard.

Mirando hacia el futuro, tiene la mira puesta en el cine - tanto actuando como dirigiendo - mientras continúa con su música.

Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
