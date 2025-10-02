Rauw Alejandro anuncia álbum inspirado en el Caribe después de susto de salud durante su gira

Después de un susto de salud, Rauw Alejandro está lanzando "Cosa Nuestra: Capítulo 0", una precuela de su álbum "Cosa Nuestra" del 2024. Este álbum cuenta con colaboraciones de Mon Laferte, De La Rose, Wisin, Ñengo Flow, Jey One y Saso.

"Hace tres años, después de Saturno, quería ir en la dirección opuesta. Quería algo elegante y de la vieja escuela", dijo Alejandro a Los40.us.

Durante su gira, el cantante tomó diez clases en línea sobre cultura caribeña en la Universidad de Puerto Rico. Esta es su primera vez adentrándose en la salsa y bachata tradicional.

Su gira por los Estados Unidos tuvo momentos difíciles. "Teníamos conciertos uno tras otro, no dormía bien, y me había tomado un café antes de salir... De repente mi cuerpo colapsó. Estaba actuando pero me veía desde afuera—fue algo diferente."

Este llamado de atención lo hizo cambiar las cosas. "No eres un robot. El sueño es esencial. Diez años sin parar me enseñaron de la manera difícil."

El álbum incluye canciones como "Callejón de los Secretos" y "SILENCIO" con Romeo Santos. Su vibra se inspira en el trabajo de Willie Colón y Héctor Lavoe de 1969.

Su exploración de las raíces caribeñas dio forma al álbum. "Para mí, fue una manera de recordarle a la gente lo que ya tenemos. No necesitamos buscar afuera. Nuestras raíces son más que suficientes."

Sus conciertos de "Cosa Nuestra" llenaron lugares en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. Los críticos adoraron su trabajo anterior, ganándose importantes nominaciones en los Latin GRAMMYs y premios Billboard.