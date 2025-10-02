Maluma Comparte Cómo La Paternidad Está Afectando Su Carrera

Maluma redujo su calendario de giras después del nacimiento de su hija Paris Londoño Gómez en marzo. El cambio ocurrió mientras enfrentaba los desafíos de ser padre primerizo.

"Todo cambió. Y me encanta," dijo Maluma a Entertainment Tonight. "Ahora, me despierto todos los días con el deseo de conquistar el mundo... Para Paris, nada es imposible."

Hasta mediados de 2024, el artista de 31 años completó su gira +Pretty +Dirty World Tour actuando en cinco continentes. Antes de elegir la familia sobre las giras, sus shows llegaron desde Tokio hasta Madrid, desde Ciudad del Cabo hasta Ciudad de México.

"Cambiar toda la forma en que estaba trabajando ha sido difícil porque no es fácil parar, tomar un descanso. Pero mi mente y mi cuerpo realmente lo pedían," le dijo a Remezcla.

Su último show en el Estadio Atanasio Girardot, llamado Medallo En El Mapa, reunió a 54,000 fans. Madonna y Grupo Firme se unieron a él en el escenario para colaboraciones increíbles.

Durante un concierto con entradas agotadas en Ciudad de México, pausó su presentación para llamar la atención a una mamá que trajo un bebé sin protección para los oídos. Esta decisión rápida mostró su nueva perspectiva sobre la seguridad de los niños.

Su determinación viene de su tiempo jugando fútbol con el equipo juvenil de Atlético Nacional en Colombia. Esas prácticas tempraneras siguen influyendo en cómo maneja tanto el trabajo como la vida.

El fútbol sigue siendo importante para él a través de su apoyo a la selección colombiana. Mientras se preparan para el Mundial 2026, ha apartado tiempo para ver sus partidos.

Asociándose con Verizon como patrocinador del Mundial, está ayudando a conectar comunidades latinas a través del deporte y la tecnología.

Ahora, hace ejercicio temprano en la mañana y se acuesta temprano - cambios importantes en su estilo de vida que reflejan su dedicación a ser un modelo a seguir para la pequeña Paris.