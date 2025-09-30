MIRA: Shakira Lidera el Festival Global Citizen Impulsando el Cambio Social

La megaestrella colombiana Shakira deslumbró al público en Central Park de Nueva York durante el Festival Global Citizen 2025, dando su primera presentación en un festival estadounidense desde el comienzo de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran. El gran evento busca llevar energía a 1 millón de hogares africanos.

Este año, el evento tiene metas ambiciosas. A través de los esfuerzos de la FIFA, 30,000 niños tendrán acceso a la educación. El festival también apoya una iniciativa para proteger 30 millones de hectáreas de la selva amazónica. Músicos de diferentes estilos se unieron en el escenario, desde grandes nombres hasta artistas emergentes.

En su presentación, Shakira emocionó a sus fans con seis canciones favoritas. Su espectáculo mezcló clásicos queridos como "She Wolf" y "Waka Waka" con interpretaciones frescas. "Whenever, Wherever" recibió un arreglo especial, incorporando elementos del Sahara Mix y su aparición en el Super Bowl LIV.

Pantallas gigantes mostraron "Los 10 Mandamientos de una Loba" e "Isabel la Loba" entre canciones. Su show brilló con rápidos cambios de vestuario mientras sus músicos mantenían el ritmo con coreografías precisas.

La co-estrella Cardi B, embarazada de su cuarto hijo, dominó el escenario con energía atrevida. Interpretó nuevas canciones de "¿Soy Yo el Drama?" tras la retirada inesperada de The Weeknd.

La artista revelación Tyla de Sudáfrica cautivó con "IS IT." La poderosa nigeriana Ayra Starr encendió el ambiente con "Bloody Samaritan" y "Rush." El colombiano Camilo conquistó corazones con "KESI" y "Vida de rico," mientras la estrella del K-pop Rosé hipnotizó a sus fans con "APT." y "two years."