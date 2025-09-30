PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

MIRA: Shakira Lidera el Festival Global Citizen Impulsando el Cambio Social

La megaestrella colombiana Shakira deslumbró al público en Central Park de Nueva York durante el Festival Global Citizen 2025, dando su primera presentación en un festival estadounidense desde el comienzo…

Jen Glorioso
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 27: Shakira performs onstage during the 2025 Global Citizen Festival at Central Park on September 27, 2025 in New York City. (Photo by Theo Wargo/Getty Images for Global Citizen)
(Photo by Theo Wargo/Getty Images for Global Citizen)

La megaestrella colombiana Shakira deslumbró al público en Central Park de Nueva York durante el Festival Global Citizen 2025, dando su primera presentación en un festival estadounidense desde el comienzo de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran. El gran evento busca llevar energía a 1 millón de hogares africanos.

Este año, el evento tiene metas ambiciosas. A través de los esfuerzos de la FIFA, 30,000 niños tendrán acceso a la educación. El festival también apoya una iniciativa para proteger 30 millones de hectáreas de la selva amazónica. Músicos de diferentes estilos se unieron en el escenario, desde grandes nombres hasta artistas emergentes.

En su presentación, Shakira emocionó a sus fans con seis canciones favoritas. Su espectáculo mezcló clásicos queridos como "She Wolf" y "Waka Waka" con interpretaciones frescas. "Whenever, Wherever" recibió un arreglo especial, incorporando elementos del Sahara Mix y su aparición en el Super Bowl LIV.

Pantallas gigantes mostraron "Los 10 Mandamientos de una Loba" e "Isabel la Loba" entre canciones. Su show brilló con rápidos cambios de vestuario mientras sus músicos mantenían el ritmo con coreografías precisas.

La co-estrella Cardi B, embarazada de su cuarto hijo, dominó el escenario con energía atrevida. Interpretó nuevas canciones de "¿Soy Yo el Drama?" tras la retirada inesperada de The Weeknd.

La artista revelación Tyla de Sudáfrica cautivó con "IS IT." La poderosa nigeriana Ayra Starr encendió el ambiente con "Bloody Samaritan" y "Rush." El colombiano Camilo conquistó corazones con "KESI" y "Vida de rico," mientras la estrella del K-pop Rosé hipnotizó a sus fans con "APT." y "two years."

El Gran Césped de Central Park demostró ser ideal una vez más para esta mezcla de música y propósito. Cada año, este espacio se convierte en el corazón del cambio positivo, impulsado por shows memorables.

Shakira
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
Related Stories
SAN JUAN, PUERTO RICO - SEPTEMBER 20: Bad Bunny performs live during "No Me Quiero Ir De Aquí; Una Más" Residencia at Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot on September 20, 2025 in San Juan, Puerto Rico. (Photo by Gladys Vega/Getty Images)
EntertainmentLos Momentos Épicos en la Carrera de Bad Bunny Que Demuestran Que Es ImparableKayla Morgan
NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: Bad Bunny attends the 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)
EntertainmentBad Bunny Nombrado Como Artista Principal del Espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl LXJen Glorioso
MINNEAPOLIS, MN - FEBRUARY 03: Former NFL Player Anthony Munoz attends the NFL Honors at University of Minnesota on February 3, 2018 in Minneapolis, Minnesota. (Photo by Christopher Polk/Getty Images)
Human InterestSalón de la Fama del Fútbol Americano Hispano se Inaugura con Leyendas de la NFL como Miembros FundadoresJen Glorioso
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect