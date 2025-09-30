Los Momentos Épicos en la Carrera de Bad Bunny Que Demuestran Que Es Imparable

La carrera de Bad Bunny nunca ha sido un ascenso lento. Ha sido más como el despegue de un cohete o, sinceramente, un brinco de conejo directo a las estrellas. En un momento estaba subiendo canciones a SoundCloud, y al siguiente estaba dominando los escenarios más grandes del mundo.

En 2016, "Diles" salió con Ozuna, Farruko, Arcangel y Ñengo Flow. De repente, la voz profunda y retumbante de Benito estaba en todas partes. Luego vinieron "Soy Peor," "Chambea," y "Krippy Kush"—canciones que convirtieron las discotecas puertorriqueñas en territorio del Conejo. Cuando apareció en "Vuelve" con Daddy Yankee, todos lo sabían: este tipo era diferente.

Colaboraciones Que Sacudieron las Listas

Ya para 2018, Bad Bunny ya no era un secreto underground. Era una superestrella en desarrollo. Su colaboración con Cardi B y J Balvin en "I Like It" se convirtió en un terremoto cultural. La canción dominó las radios, las playlists y los premios.

Y no paró ahí. Se juntó con Drake para "MIA," impresionó con Jennifer Lopez en "Te Guste," y ayudó a que el remix de "Te Boté" se quedara tanto tiempo en las listas que parecía que tenía apartamento propio ahí.

Con cada colaboración, Benito no solo coleccionaba éxitos—estaba reescribiendo cómo podía sonar la música global.

Artista y Defensor

El ascenso de Bad Bunny no fue solo sobre streams y ventas. Después que el huracán María devastó Puerto Rico en 2017, él dio un paso al frente. En televisión nacional, denunció la lenta recuperación y le recordó al mundo que su isla seguía luchando.

Fue una de las primeras veces que los fans vieron que debajo de los lentes y la ropa llamativa había alguien profundamente conectado con su comunidad. Superestrella o no, iba a usar su plataforma para alzar la voz.

X100PRE y Rompiendo Barreras

La Navidad de 2018 trajo la sorpresa definitiva: el primer álbum de Bad Bunny, X100PRE. Los fans no solo recibieron un álbum—recibieron prueba de que él no estaba aquí para seguir las reglas.

Un minuto era emo y vulnerable, al siguiente era punk y juguetón, y de repente volvía a los bangers de trap. Los videos solo añadían al caos de la mejor manera. "Caro" volteó las normas de género, mientras "Solo de Mi" se convirtió en un llamado para acabar con la violencia de género.

No era solo un álbum. Era un manifiesto: Bad Bunny hace lo que quiere.

Estadios, Protestas y Movidas de Poder

La fama de Bad Bunny estaba por las nubes, pero no se olvidó de su casa. Sus tres noches en El Choliseo en San Juan fueron un carnaval completo: más de 40 canciones por noche, invitados sorpresa, videojuegos, puestos de horóscopo—de todo.

En 2019, Puerto Rico estalló en protestas contra el Gobernador Ricardo Rosselló después que se filtraron chats con comentarios ofensivos. Y ahí estaba Benito—fuerte en las redes y marchando en las calles con Ricky Martin, Residente y miles más.

Cuando Rosselló renunció, no fue solo política. Fue prueba de que la estrella más grande de la música también podía ayudar a mover montañas.

El Conejo Nunca Duerme

2020 pudo haber frenado al mundo, pero no a Bad Bunny. En un año, lanzó tres álbumes—YHLQMDLG, Las Que No Iban a Salir, y El Último Tour del Mundo—40 canciones en total. Los fans apenas tuvieron tiempo de respirar.

Luego se apoderó de Nueva York con un concierto en vivo desde un camión en movimiento. Las reglas de cuarentena significaban no público en vivo, pero más de un millón de personas lo vieron en línea. ¿Quién más pensaría en convertir Manhattan en un escenario rodante?

Récords de Giras y Más Allá

Para 2022, Bad Bunny no solo estaba actuando—estaba reescribiendo la historia. Su World's Hottest Tour y El Último Tour del Mundo recaudaron $434.9 millones en un año, rompiendo récords como la gira latina más grande de la historia y la mayor recaudación anual en la historia de Billboard Boxscore.

Festivales y Primeros Lugares

En 2023, Coachella lo coronó como headliner, y se convirtió en el primer artista de habla hispana en cerrar el escenario principal del festival. No solo actuó—probó que la música en español merece el foco más grande del mundo.

Su álbum Un Verano Sin Ti estableció un Récord Mundial Guinness como el álbum más reproducido de la historia. Si los fans no estaban convencidos de su dominio antes, los números hablaron claro.

Conquista de la TV

La música no fue suficiente. Bad Bunny mostró su talento para la comedia en Saturday Night Live. En 2025, hizo historia como la primera persona en aparecer oficialmente en episodios consecutivos. Amy Poehler hasta le dijo que podría haber sido parte del elenco. A estas alturas, ¿había algo que Bad Bunny no pudiera hacer?

Rey en Casa

Si un momento mostró quién es realmente Bad Bunny, fue su residencia de 2025 en Puerto Rico: No Me Quiero Ir De Aquí. Treinta y un shows, medio millón de asistentes, y un final transmitido globalmente en el aniversario del huracán María.

La residencia no fue solo sobre música. Impulsó la economía de Puerto Rico en más de $700 millones y le dio a los locales un espacio para celebrar la resiliencia, la cultura y el orgullo.

Con todo su éxito global, Benito le recordó a todos dónde está su corazón—y dónde siempre estará.

El Camino al Super Bowl

Entonces, ¿qué sigue para alguien que ya ha roto récords, conquistado cada escenario en el que ha estado y hecho historia? El escenario más grande de todos: el Super Bowl.