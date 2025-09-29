PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

Peso Pluma Recibe el Primer Premio Vanguard de Billboard

La estrella emergente Peso Pluma va a recibir el primer Premio Vanguard de Billboard en los Premios de la Música Latina de este año en Miami. Ha conseguido nueve nominaciones,…

Jen Glorioso
INDIO, CALIFORNIA - APRIL 19: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Peso Pluma performs at the Coachella Stage during the 2024 Coachella Valley Music and Arts Festival at Empire Polo Club on April 19, 2024 in Indio, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Coachella)
(Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Coachella)

La estrella emergente Peso Pluma va a recibir el primer Premio Vanguard de Billboard en los Premios de la Música Latina de este año en Miami. Ha conseguido nueve nominaciones, lo que lo convierte en uno de los principales candidatos para Artista del Año.

"Ser honrado con el primer Premio Vanguard de Billboard es un privilegio increíble, porque significa que puedo representar a mi país en un escenario mundial y mostrar el inmenso talento y la belleza que México tiene para ofrecer," dijo el cantante a Billboard.

Después de su exitosa gira Éxodo el año pasado, regresa a los escenarios en el James L. Knight Center. Los fans pueden ver el show por Telemundo, o verlo por streaming en su aplicación o en Peacock.

Sus números hablan por sí solos - 25 canciones han llegado al top 10 de éxitos latinos de Billboard, mientras que 33 temas llegaron al Hot 100. Su colaboración con Eslabón Armado en "Ella Baila Sola" hizo historia cuando la música regional mexicana llegó por primera vez al top 10 del Hot 100.

El jalisciense ha subido al puesto número 3 en la lista de Artistas Latinos de Billboard. También está rompiendo barreras como el primer artista mexicano elegido para representar al Consejo de Diseñadores de Moda de América en la Semana de la Moda de Nueva York.

Sus premios siguen acumulándose. Tiene el Premio Champion de BMI y siete nominaciones para canciones regionales mexicanas. Súmale un GRAMMY al Mejor Álbum de Música Mexicana y cuatro nominaciones al Latin GRAMMY, y tienes una colección impresionante.

En la gran noche se presentarán Danny Ocean, Ozuna, Olga Tañón y Laura Pausini. Todo esto es parte de la Semana de la Música Latina de Billboard, que se celebrará del 20 al 24 de octubre de 2025 en Miami Beach.

peso pluma
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
Related Stories
INDIO, CALIFORNIA - APRIL 24: Karol G performs on the Coachella stage during the 2022 Coachella Valley Music And Arts Festival on April 24, 2022 in Indio, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images for Coachella)
MusicCómo Karol G Se Está Preparando Para Su Show Más Grande DE LA HISTORIAJen Glorioso
NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: Bad Bunny attends the 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)
MusicBad Bunny Rompe Récord en Transmisión de AmazonJen Glorioso
Shakira blows a kiss to the camera
MusicShakira Hace Historia con 12 Conciertos Agotados en el Estadio de la Ciudad de México y Visita el Museo de Frida Kahlo con sus HijosDiana Beasley
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect