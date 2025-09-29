Peso Pluma Recibe el Primer Premio Vanguard de Billboard

La estrella emergente Peso Pluma va a recibir el primer Premio Vanguard de Billboard en los Premios de la Música Latina de este año en Miami. Ha conseguido nueve nominaciones, lo que lo convierte en uno de los principales candidatos para Artista del Año.

"Ser honrado con el primer Premio Vanguard de Billboard es un privilegio increíble, porque significa que puedo representar a mi país en un escenario mundial y mostrar el inmenso talento y la belleza que México tiene para ofrecer," dijo el cantante a Billboard.

Después de su exitosa gira Éxodo el año pasado, regresa a los escenarios en el James L. Knight Center. Los fans pueden ver el show por Telemundo, o verlo por streaming en su aplicación o en Peacock.

Sus números hablan por sí solos - 25 canciones han llegado al top 10 de éxitos latinos de Billboard, mientras que 33 temas llegaron al Hot 100. Su colaboración con Eslabón Armado en "Ella Baila Sola" hizo historia cuando la música regional mexicana llegó por primera vez al top 10 del Hot 100.

El jalisciense ha subido al puesto número 3 en la lista de Artistas Latinos de Billboard. También está rompiendo barreras como el primer artista mexicano elegido para representar al Consejo de Diseñadores de Moda de América en la Semana de la Moda de Nueva York.

Sus premios siguen acumulándose. Tiene el Premio Champion de BMI y siete nominaciones para canciones regionales mexicanas. Súmale un GRAMMY al Mejor Álbum de Música Mexicana y cuatro nominaciones al Latin GRAMMY, y tienes una colección impresionante.