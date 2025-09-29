Bad Bunny Nombrado Como Artista Principal del Espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl LX

La superestrella puertorriqueña Bad Bunny se presentará en el Super Bowl LX en 2026. El show será el 8 de febrero en el Estadio Levi's en Santa Clara, California, marcando su primera vez como artista principal en el espectáculo más grande de la NFL.

"Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por los que vinieron antes y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL," dijo el artista a Billboard.

El artista brilló en el show del Super Bowl 2020, actuando junto a Shakira y Jennifer López. Esa presentación inolvidable rompió récords, convirtiéndose en el show de medio tiempo más visto en YouTube con 323 millones de vistas.

Su último álbum, "Debí Tirar Más Fotos," llegó al primer puesto del Billboard 200 este enero. Cada canción del álbum entró en la lista Hot 100. Ahora tiene tres Grammys, con cuatro álbumes que han llegado al número uno y 113 canciones que han entrado al Hot 100.

"Lo que Benito ha hecho y sigue haciendo por Puerto Rico es verdaderamente inspirador. Es un honor tenerlo en el escenario más grande del mundo," dijo Jay-Z a Billboard.

DPS producirá el show junto con Apple Music y Roc Nation. El director Hamish Hamilton dirigirá la producción, y NBC lo transmitirá en vivo. Apple Music regresa como patrocinador principal por cuarto año.

Este año, agotó las entradas en lugares de Puerto Rico durante 30 shows seguidos. Ha trabajado con algunos de los nombres más grandes de la música: Cardi B, The Weeknd, Travis Scott, Dua Lipa, Ricky Martin y J Balvin. (¿Posibles invitados especiales?)

El vicepresidente senior de la NFL, Jon Barker, señala los enormes números de streaming del artista y su amplio seguimiento de fans como razones principales para su elección. Un video promocional lo muestra sentado en un poste de gol, usando una pava - el tradicional sombrero de paja puertorriqueño.