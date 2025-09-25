Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano se Inaugura con Leyendas de la NFL como Miembros Fundadores

¡Oye! ¿Te enteraste? Acaban de crear el Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano. Es algo bien chévere que va a reconocer a todos los hispanos que han dejado su marca en el fútbol americano, desde los primeros hasta los de ahora.

"Mira, este Salón de la Fama nos da chance de contar las historias de gente increíble que no solo la rompieron en el campo, sino que también abrieron camino pa' los chamitos de nuestras comunidades," así lo dijo Ron Rivera pa' Remezcla.

Entre los fundadores están dos grandes del deporte: Ron Rivera, un boricua que ha sido nombrado Entrenador del Año de la NFL dos veces, y Anthony Muñoz, un mexicoamericano súper crack que ya está en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

"Este Salón no es solo pa' recordar lo que pasó antes — es pa' construir lo que viene," comentó Muñoz. "Me llena de orgullo ayudar a crear algo que reconoce lo bueno que somos los hispanos en el fútbol americano y que anima a los chamos a perseguir sus sueños, sabiendo que ser latino es una ventaja en este deporte tan increíble."

Sandy Núñez, la jefa de NFL Network, está al frente del proceso de selección con un equipazo de expertos. Tienen gente bien pesada como Judy Battista, Rolando Cantú, Paul Gutierrez, Brandon Huffman, Moisés Linares, Alex Marvez, Armando Salguero y John Sutcliffe.

La primera ceremonia, que le dicen "Celebración de Fútbol", va a ser en la primavera del 2026. Van a hacer esto todos los años pa' celebrar todo lo que los hispanos han aportado al deporte.

Están trabajando junto con la NFL pa' ayudar a los jóvenes. Tienen programas bien buenos como un Campeonato Internacional de Flag Football y campamentos especiales pa' los muchachos hispanos de la high school que tienen talento.

Troy Vincent Sr., un pez gordo de la NFL, está en el Comité Asesor Internacional del Salón. Todo esto está pasando justo cuando más hispanos están metiéndose en el fútbol americano.