El Teatro Stageworks de Tampa Inicia el Festival del Mes de la Herencia Hispana

En el Teatro Stageworks, el Festival Unimos comienza este jueves por la noche, 25 de septiembre. El espectáculo de dos horas marca el inicio del Mes Nacional de la Herencia Hispana, que va desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre.

"Queríamos que fuera como un buffet de talento," dijo Alejandro Paz, asociado de taquilla y marketing de Stageworks, según St. Pete Catalyst.com, "para mostrar que los hispanos y latinoamericanos brillan en todas las áreas del arte."

Artistas de toda Tampa subirán al escenario. La noche mezcla danza del Ballet de la Ciudad de Tampa con música de Las Mariposas. Paula Sofia trae poesía hablada, mientras que Jessy Leros añade teatro. Opera Tampa se une a The Musicologist y Orgullo de Puerto Rico en la mezcla.

Fuera del teatro, los vendedores se instalan con delicias locales. "En las culturas hispanas, siempre hay una mezcla de los sentidos — hay comida, música, textura, color," dijo Cecilia Claudio-Torres, una organizadora de eventos.

En el escenario, JL Rey planea mostrar parte de una nueva obra de un escritor puertorriqueño local. "Creo que es importante que la gente se vea representada en el escenario," dijo Rey. "Los seres humanos hemos estado contando historias desde que nos sentábamos alrededor de la fogata, y desafortunadamente, en la mayoría del arte estadounidense, las historias de la gente de color o de otras culturas se pierden."

El espectáculo encaja con el esfuerzo de Stageworks por traer historias hispanas a Tampa. Cada temporada ahora incluye al menos un espectáculo latino tanto en inglés como en español. Éxitos anteriores trajeron "En el Tiempo de las Mariposas" y "Ana en el Trópico" al público local.

Próximamente, Rey presentará "Historia Latina para Tontos" de John Leguizamo en el invierno de 2025. Su trabajo anterior brilla a través de "Cubiche", un espectáculo personal que escribió y protagonizó en 2023.

Dos mentes seleccionaron el talento de la noche: Cornelio Aguilar y Néstor Menéndez trabajaron juntos. Paz lo dice simplemente: "Las artes no tienen fronteras, entonces ¿qué mejor herramienta de comunicación hay para reunirnos, expresarnos, aprender y enseñar?"