PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

Cómo Karol G Se Está Preparando Para Su Show Más Grande DE LA HISTORIA

La estrella del pop Karol G hará historia como la primera latina en ser artista principal del escenario principal de Coachella en 2026. Se presentará en el desierto junto a…

Jen Glorioso
INDIO, CALIFORNIA - APRIL 24: Karol G performs on the Coachella stage during the 2022 Coachella Valley Music And Arts Festival on April 24, 2022 in Indio, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images for Coachella)
(Photo by Amy Sussman/Getty Images for Coachella)

La estrella del pop Karol G hará historia como la primera latina en ser artista principal del escenario principal de Coachella en 2026. Se presentará en el desierto junto a las estrellas del pop Sabrina Carpenter y Justin Bieber.

"Me estoy presionando a mí misma para dar algo a un nivel tan alto que la gente pueda salir del show y decir, 'Karol estaba lista. Ella estaba más que lista para esto.' Ahora depende de mí y mi trabajo lograrlo, y estoy super comprometida a dar el mejor show de todos los tiempos. Quiero que todos se sientan representados," le dijo a Rolling Stone.

Este logro marca un hito en los 27 años de historia del festival. Aunque artistas latinos han actuado en Coachella antes, ninguno ha ocupado el prestigioso puesto principal.

Su camino hacia ser la artista principal comenzó con una increíble presentación en Coachella 2022. Impresionó a los fans con una colaboración con Becky G y rindió homenaje a las leyendas de la música latina. El cartel de ese año incluyó a 20 artistas latinos.

El año pasado llevó su carrera a nuevos niveles. Se presentó en el primer show de medio tiempo de la NFL en América Latina y cautivó al público en la celebración de la Gracia del Mundo en el Vaticano.

Su éxito llamó la atención de Netflix, lo que llevó a un documental sobre su gira por estadios. Los equipos de filmación siguieron sus increíbles shows de Mañana Será Bonito por varios países.

"Normalmente digo que no quiero que pase el tiempo, pero quiero que estos próximos meses vuelen para que ya sea tiempo de Coachella. Quiero honrar a mi comunidad, pero especialmente a mis fans que han estado siempre a mi lado," compartió con Rolling Stone.

Llevará su popular estilo Tropicoqueta al escenario del desierto. Su show promete mezclar ritmos latinos para fans de la música de todo el mundo.

Después de su memorable aparición en 2022, los organizadores del festival trabajaron duro para asegurar esta histórica presentación.

CoachellaKarol G
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
Related Stories
NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: Bad Bunny attends the 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)
MusicBad Bunny Rompe Récord en Transmisión de AmazonJen Glorioso
Shakira blows a kiss to the camera
MusicShakira Hace Historia con 12 Conciertos Agotados en el Estadio de la Ciudad de México y Visita el Museo de Frida Kahlo con sus HijosDiana Beasley
SAN JUAN, PUERTO RICO - SEPTEMBER 20: Bad Bunny performs live during "No Me Quiero Ir De Aquí; Una Más" Residencia at Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot on September 20, 2025 in San Juan, Puerto Rico. (Photo by Gladys Vega/Getty Images)
MusicBad Bunny termina residencia récord en Puerto Rico con dúo junto a Marc AnthonyJen Glorioso
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect