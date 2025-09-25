Cómo Karol G Se Está Preparando Para Su Show Más Grande DE LA HISTORIA

La estrella del pop Karol G hará historia como la primera latina en ser artista principal del escenario principal de Coachella en 2026. Se presentará en el desierto junto a las estrellas del pop Sabrina Carpenter y Justin Bieber.

"Me estoy presionando a mí misma para dar algo a un nivel tan alto que la gente pueda salir del show y decir, 'Karol estaba lista. Ella estaba más que lista para esto.' Ahora depende de mí y mi trabajo lograrlo, y estoy super comprometida a dar el mejor show de todos los tiempos. Quiero que todos se sientan representados," le dijo a Rolling Stone.

Este logro marca un hito en los 27 años de historia del festival. Aunque artistas latinos han actuado en Coachella antes, ninguno ha ocupado el prestigioso puesto principal.

Su camino hacia ser la artista principal comenzó con una increíble presentación en Coachella 2022. Impresionó a los fans con una colaboración con Becky G y rindió homenaje a las leyendas de la música latina. El cartel de ese año incluyó a 20 artistas latinos.

El año pasado llevó su carrera a nuevos niveles. Se presentó en el primer show de medio tiempo de la NFL en América Latina y cautivó al público en la celebración de la Gracia del Mundo en el Vaticano.

Su éxito llamó la atención de Netflix, lo que llevó a un documental sobre su gira por estadios. Los equipos de filmación siguieron sus increíbles shows de Mañana Será Bonito por varios países.

"Normalmente digo que no quiero que pase el tiempo, pero quiero que estos próximos meses vuelen para que ya sea tiempo de Coachella. Quiero honrar a mi comunidad, pero especialmente a mis fans que han estado siempre a mi lado," compartió con Rolling Stone.

Llevará su popular estilo Tropicoqueta al escenario del desierto. Su show promete mezclar ritmos latinos para fans de la música de todo el mundo.