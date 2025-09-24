PodcastConcursosEventos
Bad Bunny Rompe Récord en Transmisión de Amazon

Una transmisión en vivo masiva en Amazon Music rompió récords cuando Bad Bunny terminó su último show en Puerto Rico. La transmisión, mostrada en Prime Video y Twitch, atrajo la…

Una transmisión en vivo masiva en Amazon Music rompió récords cuando Bad Bunny terminó su último show en Puerto Rico. La transmisión, mostrada en Prime Video y Twitch, atrajo la audiencia más grande jamás vista para un solo artista.

Dentro del Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, completamente lleno, el artista mantuvo al público animado durante un enorme show de cuatro horas. El espectáculo del 11 de julio cerró 31 noches de conciertos, con Marc Anthony, Jowell & Randy y Ñengo Flow apareciendo para presentaciones sorpresa.

"El amor siempre será la solución," dijo Bad Bunny a Rolling Stone mientras hablaba de sus raíces isleñas.

Superando el récord de 14 shows de Wisin & Yandel en 2022, esta increíble serie terminó en el octavo aniversario del Huracán María. El momento hizo que un evento ya grandioso fuera aún más significativo.

Una nueva colaboración entre el gigante del streaming y la Fundación Good Bunny planea ayudar a Puerto Rico a crecer mediante mejoras en escuelas, agricultura, tecnología y desarrollo empresarial.

"La Casita", una casa puertorriqueña a tamaño completo, fue presentada en el centro del escenario. Cuando sonó la canción "Preciosa" de 1937, la bandera de la isla iluminó el techo de la arena, haciendo llorar a muchos.

Las celebridades pasaron durante todo el mes - Gilberto Santa Rosa, Young Miko, incluso estrellas del deporte como Kylian Mbappé y LeBron James se presentaron. Afuera, la gente llenó las calles durante las celebraciones del "San Benito Fest" que tomaron el vecindario.

Rocío Guerrero de Amazon Music dijo a Rolling Stone: "La asociación busca combinar música, tecnología, comercio y programas comunitarios para involucrar al público global y fortalecer las comunidades puertorriqueñas."

Los fans que no pudieron verlo en vivo tuvieron 24 horas para ver las repeticiones. La serie de conciertos ofreció mercancía especial y dio un gran impulso al turismo local en toda la isla.

