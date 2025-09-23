PodcastConcursosEventos
Premios Juventud 2025: Artistas y Cómo Ver el Show

Haciendo historia, la 22ª entrega de los Premios Juventud se transmitirá desde el Centro de Convenciones Figali de Ciudad de Panamá el 25 de septiembre de 2025. Esto marca un…

Jen Glorioso
(Photo by Ilya S. Savenok/Getty Images for AWGE)
Haciendo historia, la 22ª entrega de los Premios Juventud se transmitirá desde el Centro de Convenciones Figali de Ciudad de Panamá el 25 de septiembre de 2025. Esto marca un momento histórico ya que el show sale por primera vez del territorio estadounidense.

El evento de cuatro horas comienza a las 7 p.m. hora del este por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, con Tele Metro de Panamá también transmitiendo. La estrella puertorriqueña Bad Bunny y el artista venezolano Danny Ocean encabezan la lista con seis nominaciones cada uno.

Tres carismáticas presentadoras - Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y Nadia Ferreira - guiarán a los televidentes durante una noche con 40 presentaciones musicales. Marc Anthony, Maluma, Gloria Trevi y Grupo Firme subirán al escenario. La estrella panameña Boza dará inicio con un popurrí de apertura.

Siguiendo de cerca a los principales nominados, los artistas Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma obtuvieron cinco nominaciones cada uno cuando salió la lista completa el 19 de agosto.

El show honra a dos músicos como Agentes de Cambio. El artista colombiano Carlos Vives recibe reconocimiento por el trabajo comunitario de su Fundación Tras La Perla, mientras que Myke Towers es honrado por el impacto de su Fundación Young Kingz en Puerto Rico.

El talento local se destaca cuando la Sinfónica Juvenil Nacional de Panamá actúa junto a estrellas internacionales como Bad Gyal, Camilo, Farruko, Natti Natasha y la leyenda de la salsa Willie Colón.

Magic Dreams Productions maneja la organización local. La fecha durante el Mes de la Herencia Hispana resalta la creatividad latinoamericana.

Esta celebración musical reúne a artistas de diferentes países y estilos. Nuevos talentos como Yami Safdie actúan junto a estrellas establecidas como Fonseca y Wisin.

A través del trabajo conjunto entre TelevisaUnivision y funcionarios panameños, este movimiento histórico busca impulsar el turismo y destacar el talento musical de Centroamérica.

Premios Juventud
Jen GloriosoEditor
