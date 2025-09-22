Bad Bunny termina residencia récord en Puerto Rico con dúo junto a Marc Anthony

Después de 30 shows increíbles en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, Bad Bunny terminó su temporada el 20 de septiembre de 2025. El evento de un mes atrajo a 250,000 fanáticos, rompiendo los récords anteriores de venta de boletos del lugar.

Marc Anthony sorprendió al público en el show final, interpretando "Preciosa" con Bad Bunny, un querido himno puertorriqueño de 1937. Anthony le dijo a Billboard: "Una canción que he cantado antes, pero no la había cantado en más de 20 años, y quería cantarla porque estoy seguro que ustedes no solo la conocen, sino que la sienten."

Los conciertos "No Me Quiero Ir de Aquí" comenzaron en agosto, estableciendo un nuevo récord de shows consecutivos en el venue. Los negocios locales prosperaron durante la serie, con ventas alcanzando niveles históricos.

Artistas como RaiNao, Dei V y Ñengo Flow se presentaron como invitados programados. Sorpresivamente, Belinda, Residente, Feid, Rauw Alejandro y Ozuna también aparecieron para actuar.

El show final coincidió con el octavo aniversario del huracán María, dándole un significado especial. Con el apoyo de Amazon Music, los conciertos ayudaron a lanzar nuevos programas educativos y de ayuda para desastres.

La transmisión en vivo rompió récords en la aplicación de Amazon Music, Twitch y Prime Video, convirtiéndose en la transmisión más vista de un artista solista en la plataforma.

La colaboración con Amazon Music proporciona dinero para becas estudiantiles mientras renueva espacios comunitarios. Este esfuerzo busca ayudar a Puerto Rico a través del arte y la educación.

Cada show fue diferente - cambiando el repertorio junto con nuevos temas mientras "Weltita" se mantuvo como elemento fijo, interpretada por artistas locales. La configuración del escenario cambió cada noche, sorprendiendo a los fans.

Los negocios locales prosperaron mientras los visitantes llenaban la zona. Los hoteles alcanzaron su capacidad máxima y los restaurantes vieron ventas récord durante toda la serie de conciertos.