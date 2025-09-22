Bad Bunny Regresa a SNL para el Estreno de la Temporada 51

Bad Bunny está de vuelta en SNL como anfitrión para el estreno de la Temporada 51 el 4 de octubre de 2025. El show, que comienza a las 11:30 p.m. ET, presenta a la nueva artista Doja Cat como invitada musical.

Esta es la cuarta vez que el exitoso artista aparece en SNL, y su segunda vez como anfitrión. Cuando fue anfitrión en 2023, hizo historia como el segundo artista latino en hacerlo desde Desi Arnaz.

Durante su monólogo de 2023, no dudó en abordar las preocupaciones. "La gente se pregunta si puedo presentar este show porque el inglés no es mi primer idioma... Yo hago lo que me da la gana. Puedo presentar este show en inglés. Puedo pedir McDonald's en inglés. Puedo tener sexo en inglés. Pero prefiero el sexo en español porque es mejor."

Brilló en el especial del 50 aniversario con dos presentaciones musicales increíbles y se unió a T-Pain, Lady Gaga y Andy Samberg en un sketch divertidísimo que hizo reír a todos.

SNL está trayendo cinco caras nuevas: Jeremy Culhane, Veronika Slowikowska, Tommy Brennan, Kam Patterson y Ben Marshall de Please Don't Destroy.

Su aparición en SNL llega justo después de sus shows en Puerto Rico "No Me Quiero Ir De Aquí" y antes de comenzar su gira promocionando su nueva música.