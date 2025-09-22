PodcastConcursosEventos
Bad Bunny Regresa a SNL para el Estreno de la Temporada 51

Jen Glorioso
NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 26: Bad Bunny attends Columbia Pictures' "Caught Stealing" premiere at Regal Union Square on August 26, 2025 in New York City. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)
(Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)

Bad Bunny está de vuelta en SNL como anfitrión para el estreno de la Temporada 51 el 4 de octubre de 2025. El show, que comienza a las 11:30 p.m. ET, presenta a la nueva artista Doja Cat como invitada musical.

Esta es la cuarta vez que el exitoso artista aparece en SNL, y su segunda vez como anfitrión. Cuando fue anfitrión en 2023, hizo historia como el segundo artista latino en hacerlo desde Desi Arnaz.

Durante su monólogo de 2023, no dudó en abordar las preocupaciones. "La gente se pregunta si puedo presentar este show porque el inglés no es mi primer idioma... Yo hago lo que me da la gana. Puedo presentar este show en inglés. Puedo pedir McDonald's en inglés. Puedo tener sexo en inglés. Pero prefiero el sexo en español porque es mejor."

Brilló en el especial del 50 aniversario con dos presentaciones musicales increíbles y se unió a T-Pain, Lady Gaga y Andy Samberg en un sketch divertidísimo que hizo reír a todos.

SNL está trayendo cinco caras nuevas: Jeremy Culhane, Veronika Slowikowska, Tommy Brennan, Kam Patterson y Ben Marshall de Please Don't Destroy.

Su aparición en SNL llega justo después de sus shows en Puerto Rico "No Me Quiero Ir De Aquí" y antes de comenzar su gira promocionando su nueva música.

Su último episodio de SNL estuvo lleno de celebridades. Pedro Pascal ayudó como traductor, mientras que Mick Jagger apareció en los sketches y Lady Gaga presentó sus actuaciones.

Bad Bunny
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
