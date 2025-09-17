Código Secreto Revela Lista de Canciones y Fecha de Lanzamiento de ‘Cosa Nuestra: Capítulo 0’ de Rauw Alejandro

La estrella del pop Rauw Alejandro lanzará "Cosa Nuestra: Capítulo 0" el 26 de septiembre de 2025. Los fans necesitan ingresar el código "ELCARIBE" para acceder al video oculto del anuncio.

El nuevo proyecto es la continuación de su éxito "Cosa Nuestra," que alcanzó el #1 en la lista de Álbumes Latinos de Billboard y entró en el top diez del Billboard 200 el año pasado. En el video previo, Rauw está sentado en una mesa de cartas jugando "las picas" con un estilo que recuerda a West Side Story.

Rauw le dio acceso exclusivo a Billboard para el código. Mira el video abajo ingresando el código secreto — ELCARIBE —

"El Caribe no es el pasado, sino un presente vivo que sigue encendiendo al mundo," dijo Alejandro a Billboard.

El próximo álbum incluye 14 canciones, desde éxitos pop como "Carita Linda" hasta himnos de club como "GuabanSexxx." Su estilo distintivo mezcla salsa con reggaetón pesado y ritmos electrónicos mientras honra sus raíces.

"Cada detalle —los ritmos, visuales, baile— refleja parte de nuestras raíces puertorriqueñas y nuestra conexión con otras culturas hermanas," dijo la estrella a Los Angeles Times.

Haciendo historia, agotó entradas en el Intuit Dome por tres noches consecutivas - algo que ningún artista latino había logrado antes. Su impulso sigue creciendo, con todas las canciones de su álbum anterior llegando simultáneamente al Top 200 Global de Spotify.