Ex Pateador de la NFL Martín Gramática Nombrado Hombre Hispano del Año en Tampa

Tampa Hispanic Heritage Inc. seleccionó a Martín Gramática, quien antes pateaba para los Bucaneros de Tampa Bay, para recibir su premio anual más importante. Su trabajo construyendo casas para veteranos heridos y promoviendo mejores exámenes de salud le valió este honor.

"Cuando uno hace cosas en la comunidad, no lo hace para ser reconocido, pero este reconocimiento de Tampa Hispanic Heritage fue una sorpresa muy bonita," dijo Gramática, según el Tampa Beacon.

A través de la fundación de su familia, construye viviendas asequibles para veteranos que resultaron heridos sirviendo a su país. "Es nuestra manera de decir gracias. Sin su sacrificio, este país no tendría la libertad que tiene," expresó.

En ClearView Imaging, que fundó en 2019, el personal médico detecta problemas cardíacos y señales de cáncer antes de que empeoren. El trabajo rápido de su equipo ha salvado muchas vidas al encontrar problemas de salud temprano.

Nacido en Argentina, se mudó a Estados Unidos cuando era niño. Los Bucaneros lo eligieron en 1999, y pateó hacia la victoria en el Super Bowl XXXVII en 2003. "En el fútbol americano, el Super Bowl es lo más importante, lo que todo jugador quiere ganar. Y lo logramos," comentó.

Ahora lleva el fútbol americano a los hispanohablantes como comentarista de los Bucaneros. "Es un orgullo transmitir los juegos de mi equipo en español, para que la gente latina tenga una manera de aprender sobre el deporte en su propio idioma," dijo.

Mientras hace de Estados Unidos su hogar, mantiene fuertes sus raíces. "Este país nos dio todo, pero no podemos olvidar de dónde venimos," expresó. Sus hijos nacidos en Estados Unidos todavía toman mate y disfrutan del asado, manteniéndose fieles a sus raíces argentinas.

Anima a los jóvenes a estudiar duro y trabajar más duro. "Nada viene gratis, especialmente en este país. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a esforzarse, a tener valores y a mostrar respeto."