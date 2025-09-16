Cardi B Anuncia su Gira “Little Miss Drama”
La superestrella del rap Cardi B saldrá de gira por Norteamérica comenzando el 11 de febrero de 2026 en Palm Desert, California. El anuncio llegó el 16 de septiembre de 2025, justo antes del lanzamiento de su segundo álbum.
La estrella compartió en sus redes sociales con su estilo característico: "¡¡HOLA!! Vamos a acostar a los niños temprano porque la gira Little Miss Drama viene a tu ciudad. ¡Regístrate ahora hasta este domingo 21 de septiembre a las 10pm hora del Pacífico para la preventa de artista, ENLACE EN LA HISTORIA/BIO," dijo Cardi B en Twitter.
Después de estar siete años sin hacer giras, la ganadora del Grammy está haciendo su regreso. La gira se extiende desde invierno hasta primavera, terminando el 17 de abril de 2026. Mira las fechas completas:
- Desert, CA (11 de feb. 2026)
- Las Vegas, NV (13 de feb. 2026)
- Los Ángeles, CA (15 de feb. 2026)
- Portland, OR (19 de feb. 2026)
- Vancouver, BC (21 de feb. 2026)
- Seattle, WA (22 de feb. 2026)
- Sacramento, CA (25 de feb. 2026)
- San Francisco, CA (27 de feb. 2026)
- Phoenix, AZ (1 de mar. 2026)
- Houston, TX (4 de mar. 2026)
- Austin, TX (6 de mar. 2026)
- Dallas, TX (7 de mar. 2026)
- Denver, CO (9 de mar. 2026)
- Minneapolis, MN (12 de mar. 2026)
- Indianápolis, IN (14 de mar. 2026)
- Detroit, MI (15 de mar. 2026)
- Kansas City, MO
- Cincinnati, OH (19 de mar. 2026)
- Chicago, IL (21 de mar. 2026)
- Nueva York, NY (25 de mar. 2026)
- Newark, NJ (28 de mar. 2026)
- Toronto, ON (30 de mar. 2026)
- Boston, MA (2 de abr. 2026)
- Hartford, CT (3 de abr. 2026)
- Baltimore, MD (4 de abr. 2026)
- Filadelfia, PA (7 de abr. 2026)
- Washington, DC (8 de abr. 2026)
- La última parte de su gira incluye paradas en Raleigh, NC (11 de abr. 2026); Charlotte, NC (12 de abr. 2026); Sunrise, FL (14 de abr. 2026); y Atlanta, GA (17 de abr. 2026).
Justo después del lanzamiento de su nuevo álbum "Am I The Drama?" el 19 de septiembre de 2025, los fans pueden conseguir boletos en preventa hasta el domingo a las 10 PM hora del Pacífico.
Esta gira masiva marca un nuevo logro - durando diez semanas, cruzando países y llevando shows a quince estados.