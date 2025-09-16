Bad Bunny Agrega Un Último Show a Su Residencia en Puerto Rico – Así Puedes Verlo

La residencia "No Me Quiero Ir de Aquí" de Bad Bunny acaba de crecer. El superastro transmitirá un show especial a nivel mundial el 20 de septiembre de 2025, desde el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico a través de Amazon Music.

Los espectadores podrán ver el show a las 8:30 p.m. ET en varias plataformas - la aplicación de Amazon Music, Prime Video y el canal de Twitch de Amazon Music. Este final especial cierra una increíble serie de un mes que atrajo a un cuarto de millón de fanáticos.

"Benito representa el espíritu de Puerto Rico, y juntos estamos creando una celebración que transforma su pasión por la isla en un impacto real para su gente," dijo Rocío Guerrero a Billboard.

La fecha del show es significativa - ocho años después del huracán María. Marca el inicio de una gran colaboración entre el superastro y Amazon Music para impulsar la educación, respuesta a emergencias y economía de la isla.

"Esta colaboración es más que música; se trata de honrar nuestra cultura y asegurarnos de que el mundo no solo vea a Puerto Rico sino que también lo apoye e invierta en él," dijo Noah Assad a Billboard.

La residencia se puso aún mejor cuando Belinda, Residente, Feid, Rauw Alejandro y Ozuna aparecieron para presentarse. Estos shows ayudaron a promocionar su sexto álbum "Debí Tirar Más Fotos".

Las personas que viven en Puerto Rico con números de teléfono locales pueden intentar conseguir boletos en nomequieroirdeaqui.com. Los fans afortunados que reciban códigos podrán comprar boletos a partir del 17 de septiembre a las 10 a.m. hora local.

El lugar tiene un significado especial en su carrera. En 2022, reunió a 18,749 fans - rompiendo todos los récords. Desde la noche de apertura el 11 de julio de 2025, esta serie ha ayudado a impulsar los negocios locales.