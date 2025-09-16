92.5 Maxima y Achieva Celebran el Mes Nacional de la Herencia Hispana

Este Mes de la Herencia Hispana, 92.5 Maxima y Achieva Credit Union celebran con orgullo la vibrante cultura, las tradiciones y las contribuciones de nuestra comunidad hispana.

Pero en Achieva Credit Union, es más que un mes, es una misión.

Desde servicios bilingües hasta nuestras clases de educación financiera en español, Achieva se compromete a empoderar a las familias hispanas con herramientas financieras, educación y apoyo, todos los días.