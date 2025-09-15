Nuevo Restaurante Brasileño Llega al Centro Comercial Citrus Park

Boteco do Manolo ha abierto su más reciente local en Florida, en el Centro Comercial Citrus Park de Tampa. El enorme restaurante ocupa 6,800 pies cuadrados y tiene capacidad para 300 comensales.

La cocina ofrece más de 140 platillos brasileños auténticos. Los clientes pueden disfrutar de favoritos locales como Bolinho de Feijoada, Picanha ao Molho de Catupiry y Bobó de Camarão. Un gran bar central sirve cervezas frías de barril y sus famosos cócteles caipirinha.

Comenzando en Río de Janeiro hace más de 20 años, la empresa ahora tiene 12 locales en Brasil. Desde 2019, han estado expandiéndose por los Estados Unidos.

El local de Tampa está dirigido por los socios brasileños Cintia Mesquita, Raquel Muniz, Marcelo Reis y Helessandro Reis, mientras que Suyen Horta supervisa las operaciones diarias como directora de operaciones.

Ocupando el antiguo espacio del restaurante italiano Carponetto, han añadido un toque brasileño a la selección de restaurantes del centro comercial.

Esta apertura es parte de los cambios continuos del centro comercial. Después de que Hull Property Group comprara Citrus Park Town Center en 2020, han intentado aumentar el número de visitantes agregando lugares de entretenimiento y restaurantes, enfrentando las tendencias de compras en línea y los desafíos de la pandemia.