Carín León es el Primer Artista Latino en Encabezar El Sphere de Las Vegas

Carín León hará historia en el Sphere de Las Vegas con tres shows del 11 al 13 de septiembre de 2026. Se presenta como el primer artista latino en actuar en este lugar durante las celebraciones del Día de la Independencia de México.

Los conciertos, organizados por AEG Presents, se realizarán dentro del venue de $2.3 billones. Los fans quedarán asombrados cuando la música cobre vida a través de las enormes pantallas LED del edificio, que envuelven el espacio como una manta de luz y sonido.

"Necesito cambiar el juego... Tengo hambre de hacer historia, de ser único. Soy muy ambicioso con lo que quiero hacer con la música. Siempre es la música. Ella es la jefa," dijo León a Billboard.

Impresionó al público en RodeoHouston en marzo de 2025. Allí, atrajo a 70,000 fans, convirtiéndose en el primer artista de su país en encabezar el escenario principal. Este logro demostró que su música llega mucho más allá del público latino típico.

¿Quieres conseguir boletos? Marca la fecha. La preventa comienza el 23 de septiembre al mediodía PT, y la venta general empieza el 26 de septiembre en CarinLeon.com.

Desde que U2 tocó por primera vez en septiembre de 2023, el Sphere ha recibido a superestrellas de la música como los Backstreet Boys y Eagles. Cada artista ha aprovechado la tecnología de punta del lugar, creando shows increíbles.

"Lost In Translation," su nueva colaboración con Kacey Musgraves, mezcla ritmos norteños con toques de R&B, country y pop.