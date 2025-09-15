Bad Bunny Rompe Récord de YouTube con 17 Videos Musicales Llegando a Mil Millones de Vistas

Rompiendo récords otra vez, Bad Bunny ha superado las marcas de YouTube. El superastro puertorriqueño ahora tiene 17 videos musicales con más de mil millones de vistas, superando el récord anterior de J Balvin de 15.

"Te Boté (Remix)" encabeza la lista con 2.2 mil millones de vistas. Muy cerca está "Mayores" con 2.1 mil millones, mientras que la colaboración "No Me Conoce (Remix)" ha alcanzado 1.9 mil millones. "I Like It" tiene 1.5 mil millones.

El año pasado sumó tres videos nuevos al club del billón. "Dákiti," "Amorfoda," y "Callaíta" alcanzaron la marca, demostrando su versatilidad para hacer tanto canciones movidas como baladas emotivas.

Su camino a la fama comenzó con "Soy Peor" y "Diles" en 2016. Estas primeras canciones se volvieron virales en línea, mientras que colaboraciones inteligentes ayudaron a llevar su música a públicos más amplios.

Su dominio no se limita a YouTube. Ha roto récords en todas partes, convirtiéndose en el primer artista en colocar cuatro álbumes en español en el número uno de la lista Billboard 200.

El impulso sigue creciendo. "Yonaguni" y "Tití Me Preguntó" están cerca de alcanzar los mil millones de vistas. Cada canción muestra su versatilidad como artista.

Los artistas más importantes hacen fila para trabajar con él. Drake se unió en "Mía," mientras que "I Like It" juntó a Cardi B y J Balvin. Estas colaboraciones han ayudado a que su música cruce fronteras.