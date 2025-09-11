La NFL Alcanza Récord con 47 Jugadores Latinos para la Temporada 2025

Un cambio importante en la demografía de la NFL muestra que 47 jugadores latinos estarán en el campo para 2025. Divididos entre 32 puestos en el roster activo y 15 posiciones en el equipo de práctica, esto marca un nuevo récord de representación latina en el fútbol americano profesional.

Los números son claros. De solo 12 jugadores en 2021, la participación latina ha aumentado casi cuatro veces. Sin embargo, todavía está por debajo comparado con la población latina de EE.UU. que es casi 20%. El punto más alto anterior llegó a 30 jugadores en 2007. Aquí están 10 jugadores que debes seguir.

Entre las estrellas, Fred Warner de San Francisco lidera el grupo con sus raíces mexicanas y panameñas. El linebacker de golpes fuertes logró 131 tacleadas el año pasado, incluyendo 76 tacleadas en solitario. En Denver, Nik Bonitto causó estragos entre los quarterbacks, acumulando 13.5 capturas para quedar tercero en la liga.

Bryce Young de Carolina brilló en su temporada de novato, lanzando para 2,403 yardas. La primera selección general se encendió al final, lanzando siete touchdowns sin intercepciones en sus últimos tres juegos.

De última selección del draft a campeón del Super Bowl, Isiah Pacheco de Kansas City demuestra lo que puede lograr la determinación. A pesar de luchar contra lesiones, el corredor puertorriqueño y dominicano ahora tiene dos anillos de campeonato.

La defensa de Seattle brilla con Julian Love patrullando la secundaria. Sus números impresionan: 109 tacleadas, tres intercepciones y 12 pases defendidos. El equipo también fichó al novato Elijah Arroyo, quien logró 35 recepciones para 590 yardas en Miami.

New England reforzó su equipo con dos nuevos jugadores. El pateador Andres Borregales fue perfecto en 62 puntos extras mientras conectó 18 de 19 goles de campo en la universidad. El cornerback Christian Gonzalez mostró sus habilidades con dos intercepciones y 59 tacleadas en 16 juegos.

Braxton Berrios de Houston busca regresar fuerte después de que las lesiones acortaran su temporada 2024. En las trincheras, el guardia Cesar Ruiz de New Orleans no se ha perdido un juego en cuatro años seguidos.