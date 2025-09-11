La Cancion Que Paga
Escucha 92.5 Maxima para tu oportunidad de ganar $500. Cuando escuches la canción del día o la señal para llamar, marca al 866-932-9250.
¡Tus mañanas ahora son más emocionantes! Escucha 92.5 Maxima para tu oportunidad de ganar $500 en efectivo con La Canción Que Paga – The Paying Song.
Así de fácil:
Canción de hoy: Flor Palida-Mark Anthony
- 🎵 Escucha de lunes a viernes a las 7:00 AM.
- ⏰ Cuando escuches La Canción Que Paga o la señal para llamar...
- 📞 Sé la llamada ganadora al 866-932-9250 y gana $500 al instante.
¡No te pierdas tu oportunidad de ganar dinero fácil – solo en 92.5 Maxima, donde la música sí paga!
Contest Rules:
- How To Enter: Listen for cue to call
- Dates Of Contest: 09/08/2025-10/03/2025
- How Winner Is Being Selected: The designated caller (as announced by the on-air personality prior to the cue to call) that gets through to the station contest line will be selected and upon verification, win. Caller 9 at 866-932 9250
- When The Winner Is Being Selected: 09/08/2025-10/03/2025
- How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
- Age Of Entrants: 18+
- How Many Winners Are Being Selected: 21
- What The Prize Is: $500
- Who Is Providing The Prize: Beasley Media Group