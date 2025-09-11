El Nuevo Video Musical de Karol G Alcanza MIL MILLONES de Vistas en YouTube

El impactante video musical de "Si Antes Te Hubiera Conocido" llegó a mil millones de vistas en YouTube. Esta es la décima vez que Karol G alcanza este logro. La canción, que salió en 2024, causó sensación en el Hot 100 de Billboard, llegando al puesto 32.

La canción dominó la lista Hot Latin Songs durante tres meses seguidos. Su popularidad creció aún más después de su presentación en el Show de Medio Tiempo de la NFL en São Paulo - que atrajo a 17 millones de espectadores en YouTube el 5 de septiembre de 2025.

Demostrando su impacto musical, recibió diez nominaciones en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. "Si Antes Te Hubiera Conocido" obtuvo cinco de estas nominaciones, incluyendo categorías de Latin Airplay y Ventas.

Su quinto álbum "Tropicoqueta" salió en junio de 2025. Vendió 57,000 unidades en su primera semana, convirtiéndose en solo el cuarto álbum en español de una artista femenina en llegar al top tres del Billboard 200 de Estados Unidos.

El club del billón de vistas sigue creciendo. "Bichota" lo logró primero, luego vino su colaboración con Nicki Minaj "Tusa," el dueto con Shakira "TQG," y su éxito en solitario "Provenza." Estos números demuestran que es una potencia en el streaming de música latina.

Mientras Bad Bunny lidera con 27 nominaciones, ella está ahí arriba con grandes nombres como Rauw Alejandro, Fuerza Regida, Tito Double P, y Peso Pluma.