Shakira Establece Récord de Más Premios MTV Video Music para Artistas Latinos

Presentación de Shakira en el escenario de los MTV Video Music Awards 2023 el 12 de septiembre de 2023 en Newark, Nueva Jersey.

La superestrella colombiana Shakira se llevó el premio al Mejor Video Latino en los MTV VMAs 2025 por "Soltera", elevando su total a siete premios - más que cualquier artista latino en la historia.

El show lleno de estrellas se realizó en el UBS Arena en Elmont, Nueva York el 7 de septiembre. Los fans pudieron ver los VMAs número 42 por CBS, MTV y Paramount+, con presentaciones increíbles de Lady Gaga, Ariana Grande y Mariah Carey.

Aunque no pudo asistir a la ceremonia, la cantante emocionó a sus fans en Guadalajara esa noche. Se dirige a Puebla para su próxima parada de la gira "Las Mujeres Ya No Lloran" el 11 de septiembre.

"Especialmente quiero compartir este premio con mis fans que siempre me apoyan en las buenas y en las malas. Muchísimas gracias por ser mi ejército y ayudarme a pelear todas mis batallas. Esto es para ustedes. Los quiero muchísimo," dijo la artista a Elle durante su discurso de aceptación del Premio Video Vanguard 2023.

Sus premios VMA se remontan a 25 años:

2000 – Elección del Público por "Ojos Así"

2002 – Elección del Público por "Whenever, Wherever" (Suerte)

2006 – Mejor Coreografía por "Hips Don't Lie"

2007 – Mejor Colaboración por "Beautiful Liar" con Beyoncé

2023 – Premio Michael Jackson Video Vanguard, convirtiéndose en la primera artista sudamericana en recibir este honor

2023 – Mejor Colaboración por "TQG" con Karol G

2025 – Mejor Video Latino por "Soltera"