Karol G Confirmada como Artista Principal de Coachella 2026

Dos superestrellas de la música serán las artistas principales de Coachella 2026. Sabrina Carpenter y Karol G están programadas para presentarse en el Empire Polo Club en Indio, California durante dos fines de semana del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril.

Esta es la primera vez que cualquiera de las artistas encabeza el escenario principal. El festival anunciará su tercer artista principal, junto con la lista completa de artistas, el próximo otoño.

Ambas artistas han estado en Coachella antes. Karol G impresionó en el escenario principal en 2022 durante su gira KG0516. Carpenter deslumbró al público en 2024 después de que su canción "Espresso" subiera en las listas de éxitos.

La estrella latina Karol G, representada por UTA, lanzó "Tropicoqueta" en junio. Rompió récords de asistencia globalmente con su gira Mañana Será Bonito de 2023 a 2024. Los shows de Coachella serán sus primeras presentaciones desde esa gira masiva.

Hay muchos rumores sobre quién ocupará el último puesto principal. Los expertos de la industria sugieren que Dua Lipa o Kendrick Lamar podrían ser elegidos. Los fans deberían recibir la lista completa entre noviembre y enero.

El festival del año pasado presentó a grandes estrellas como Lady Gaga, Green Day, Post Malone y Travis Scott como artistas principales. Charli XCX, Missy Elliott, Megan Thee Stallion y las integrantes de BLACKPINK completaron la impresionante alineación.