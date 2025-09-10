PodcastConcursosEventos
Enter To Win A Pair Of Tickets To See Andres Parra

No te pierdas una noche de humor y emoción con el reconocido actor y comediante colombiano Andrés Parra, quien presentará su show “Venga que sí es pa’ eso” este domingo…



No te pierdas una noche de humor y emoción con el reconocido actor y comediante colombiano Andrés Parra, quien presentará su show “Venga que sí es pa’ eso” este domingo 14 de septiembre a las 8pm en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Tampa.

Prepárate para reír y reflexionar mientras Andrés Parra comparte lecciones de vida, una mirada humorística a la sociedad y observaciones agudas sobre la vida cotidiana. ¡Consigue tus boletos ya en www.ticketmaster.com o www.hardrocktampa.com! Solo para mayores de 21 años en adelante.

Contest Rules:

  • How To Enter: Entet To Win
  • Dates Of Contest: 09/010-9/13/25
  • How Winner Is Being Selected: Random Selection
  • When The Winner Is Being Selected: 9/13/25
  • How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
  • Age Of Entrants: 18+
  • How Many Winners Are Being Selected: 5
  • What The Prize Is: A pair of tickets to see Andres Parra
  • Prize Value: $60
  • Who Is Providing The Prize: CMN



