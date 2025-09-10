Enter To Win A Pair Of Tickets To See Andres Parra
No te pierdas una noche de humor y emoción con el reconocido actor y comediante colombiano Andrés Parra, quien presentará su show “Venga que sí es pa’ eso” este domingo 14 de septiembre a las 8pm en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Tampa.
Prepárate para reír y reflexionar mientras Andrés Parra comparte lecciones de vida, una mirada humorística a la sociedad y observaciones agudas sobre la vida cotidiana. ¡Consigue tus boletos ya en www.ticketmaster.com o www.hardrocktampa.com! Solo para mayores de 21 años en adelante.
Contest Rules:
- How To Enter: Entet To Win
- Dates Of Contest: 09/010-9/13/25
- How Winner Is Being Selected: Random Selection
- When The Winner Is Being Selected: 9/13/25
- How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
- Age Of Entrants: 18+
- How Many Winners Are Being Selected: 5
- What The Prize Is: A pair of tickets to see Andres Parra
- Prize Value: $60
- Who Is Providing The Prize: CMN