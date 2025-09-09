Primero Bad Bunny, Ahora Rosalía Es La Nueva Cara de Icónica Marca de Ropa Interior

¿Te acuerdas cuando Bad Bunny revolucionó el internet a principios de este año con su anuncio de Calvin Klein? Bueno, ahora le toca a Rosalía. Ella es la nueva cara de la colección de ropa interior de Calvin Klein para Otoño 2025, que sale el 9 de septiembre en línea. Esta es su primera vez trabajando con esta legendaria marca de moda.

"La ropa interior de Calvin Klein ha sido parte fundamental de mi guardarropa por años. Me encanta la marca y es un honor estar en la campaña - se siente como un momento que cierra el círculo," dijo Rosalía a Hypebae.

La nueva colección presenta la línea Icon Cotton Modal. ¿Lo más destacado? Una suave banda elástica Infinity Bond, ahora con broches transpirables.

La fotógrafa Carlijn Jacobs, quien ha capturado increíbles campañas para Acne Studios, Versace y Prada, trae su magia a esta sesión.

Después del exitoso lanzamiento de primavera 2025 con Bad Bunny en la línea masculina Icon Cotton Stretch, que emocionó a los fans de la música latina, la marca sigue rompiendo esquemas.

Las fotos en blanco y negro muestran a Rosalía luciendo piezas tanto de la colección Heritage Cotton como de los nuevos estilos Icon, incluyendo los favoritos de la línea Perfectly Fit.

Esta última colaboración demuestra que Calvin Klein sabe cómo conectar con el público joven a través de íconos musicales. Mientras los artistas latinos dominan la música global, la marca claramente está hablando el idioma de la Generación Z.

El video limpio y sencillo de la campaña se estrenará en Billboard, mostrando a la artista contra fondos minimalistas que combinan perfectamente con el look clásico de Calvin Klein.