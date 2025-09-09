La Cancion Que Paga

PodcastConcursosEventos
¡Tus mañanas ahora son más emocionantes! Escucha 92.5 Maxima para tu oportunidad de ganar $500 en efectivo con La Canción Que Paga – The Paying Song.

Así de fácil: Dale Don Dale/Don Omar

  1. 🎵 Escucha de lunes a viernes a las 7:00 AM.
  2. ⏰ Cuando escuches La Canción Que Paga o la señal para llamar...
  3. 📞 Sé la llamada ganadora al 866-932-9250 y gana $500 al instante.

¡No te pierdas tu oportunidad de ganar dinero fácil – solo en 92.5 Maxima, donde la música sí paga!

Official Contest Rules

Contest Rules:

  • How To Enter: Listen for cue to call
  • Dates Of Contest: 09/08/2025-10/03/2025
  • How Winner Is Being Selected: The designated caller (as announced by the on-air personality prior to the cue to call) that gets through to the station contest line will be selected and upon verification, win. Caller 9 at 866-932 9250
  • When The Winner Is Being Selected: 09/08/2025-10/03/2025
  • How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
  • Age Of Entrants: 18+
  • How Many Winners Are Being Selected: 21
  • What The Prize Is: $500
  • Who Is Providing The Prize: Beasley Media Group
Cash Giveaway
