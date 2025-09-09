Entrevista Exclusiva con Kali Uchis Será Parte de la Semana de la Música Latina de Billboard 2025

Este octubre en el Fillmore Miami Beach, Kali Uchis será la protagonista de una Entrevista Superestrella durante la Semana de la Música Latina de Billboard. El evento durará cinco días, del 20 al 24.

Su último álbum "Orquídeas" llegó al número 2 en el Billboard 200, alcanzando su posición más alta hasta ahora. Dos sencillos causaron sensación - "All I Can Say" llegó al puesto 24 mientras que "Is It A Crime" alcanzó el puesto 11 en Hot R&B/Hip-Hop Songs.

"Fue muy diferente para mí porque mostré algunas de mis influencias que no había revelado antes... Llevé mi voz a lugares diferentes que no había explorado en el pasado", dijo Uchis a Billboard.

Desde su mixtape "Drunken Babble" hace diez años hasta su actual gira por estadios, Uchis ha ayudado a transformar el panorama de la música latina. Su EP de 2015 "Por Vida" le trajo reconocimiento, mientras que "Isolation" (2018) y "Sin Miedo" (2020) la convirtieron en un nombre familiar.

"Orquídeas" llamó la atención en las premiaciones, recibiendo nominaciones para Mejor Álbum Pop Latino y Mejor Álbum Vocal Pop en los Latin Grammys. El álbum también ganó premios en los Billboard Latin Music Awards.

El evento en Miami presenta artistas importantes. Anuel AA se presentará junto a Carín León, mientras que DY subirá al escenario con Gloria y Emilio Estefan. Laura Pausini, Myke Towers, Ozuna, Silvana Estrada y Xavi completan el impresionante cartel.

Los Premios Billboard de la Música Latina cierran los eventos de la semana el 23 de octubre. Los fans pueden ver el show en vivo desde Miami por Telemundo y Peacock.