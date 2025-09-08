¡Feid Tendrá Su Propio Funko Pop Exclusivo!

Una nueva figura Funko Pop! del artista colombiano Feid sale el 3 de septiembre de 2025. Es la primera vez que un artista de reggaetón latino se convierte en un juguete de vinilo para la serie.

La figurita llama la atención con detalles que brillan en la oscuridad, con toques verdes en el pelo, la pulsera y los zapatos. Lleva una gorra negra de la marca SIXDO, los lentes de sol "Ferxxo" característicos y tatuajes detallados.

Inspirado en el álbum de Feid del 2023 "Mor, No Le Temas a la Oscuridad," las partes brillantes de la figura combinan con el estilo oscuro pero brillante del disco.

Mientras llena estadios por todo el mundo, el artista popular sigue sacando éxitos con J Balvin, Maluma y Nicky Jam.

El cantante ha tenido tanto impacto que Pantone creó el "verde Ferxxo" específicamente para él - algo que muy pocos músicos han logrado.

Hasta ahora, Bad Bunny era el único artista latino con un Funko Pop! - aunque su figura vino de su papel como "el Lobo" en Bullet Train, no de su música.

Este lanzamiento demuestra cómo los artistas latinos están teniendo más presencia en productos del mercado general. Todavía no se ha anunciado la fecha exacta del lanzamiento.