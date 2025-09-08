PodcastConcursosEventos
¡El Festival de la Herencia Hispana Regresa a Bonnet Springs Park por Dos Días!

Regresando por su tercer año, la Celebración de la Herencia Hispana trae música, comida y arte a Bonnet Springs Park este septiembre. El festival gratuito de fin de semana celebra…

Jen Glorioso
Street vendor skillfully slicing marinated pork from rotating trompo, preparing traditional tacos al pastor at vibrant street food stall
Getty Royalty Free

Regresando por su tercer año, la Celebración de la Herencia Hispana trae música, comida y arte a Bonnet Springs Park este septiembre. El festival gratuito de fin de semana celebra la cultura latina en Lakeland los días 26 y 27 de 2025.

NY Joe's Latin Sensation arranca la fiesta el viernes por la noche, poniendo a bailar a la gente con clases de salsa. El sábado ofrece siete horas de entretenimiento continuo, incluyendo presentaciones de los ganadores del Grammy 123 Andrés y Aymee Nuviola en el escenario principal.

Recorre un mercado vibrante con 20 artistas mostrando sus obras. Los amantes de la comida no querrán perderse la línea de food trucks que ofrecen favoritos tradicionales. Prueba empanadas calientes, arepas y platillos de México, Puerto Rico, Cuba y Venezuela.

A las 2:25 PM, los artistas bilingües 123 Andrés comienzan la música con sus canciones presentadas en PBS. La música alegre de Mariachis Las Aztecas se presenta dos veces - a las 3:35 PM y nuevamente a las 6:10 PM.

La fiesta continúa cuando Izis La Enfermera de la Salsa se presenta a las 4:10 PM. Mira a los bailarines de Venezuela Marka lucirse a las 5:10 PM. Al acercarse la noche, Kalindá Bomba trae ritmos afro-puertorriqueños a las 6:45 PM. El conjunto cubano Cortadito cierra la noche con la invitada especial Aymee Nuviola a las 7:45 PM.

Los niños pueden hacer trompos en el Museo de los Niños de Florida o jugar Lotería con estudiantes de Polk State College. Florida Southern College comparte datos divertidos sobre la vida silvestre de Centro y Sudamérica.

El Centro de Recursos Infantiles de United Way ofrece talleres de arte en hojalata celebrando las tradiciones mexicanas. Entre shows, un DJ mantiene el ambiente en el Allen & Company Family Lawn.

Únete a la celebración en 400 Bonnet Springs Boulevard. El estacionamiento en el lote principal cuesta $10 - solo tarjetas de crédito. ¿Quieres ahorrar? Usa el lote de césped gratuito cerca de la entrada.

Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
