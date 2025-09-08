Bad Bunny y DJ Luian terminan cinco años de enemistad en concierto en Puerto Rico

En un momento sorprendente, Bad Bunny y DJ Luian se reunieron en el escenario el 5 de septiembre de 2025. El reencuentro ocurrió durante el show número 25 en El Choliseo de Puerto Rico, la primera vez que actuaban juntos desde su difícil separación en 2018.

"Quiero reconocer que durante mi crecimiento, fui muy inmaduro y te falté el respeto... Frente a todo Puerto Rico, quiero pedirte perdón. Quiero agradecerte por creer en mí desde el primer día," dijo Luian.

Prendieron al público con presentaciones de "Pa Ti" y "Diles." El momento ayudó a sanar viejas heridas de cuando la estrella latina dejó el sello Hear This Music en 2018.

La separación ocurrió después del lanzamiento de "X 100pre." Bad Bunny se fue, diciendo que no recibió suficiente apoyo durante la creación del álbum.

Su historia comenzó en 2016 cuando el productor encontró "Diles" en SoundCloud. Este descubrimiento llevó al primer contrato del artista y dio inicio a una serie de éxitos enormes.

En Hear This Music, crearon temas revolucionarios como "Tú No Vive Así" y "Soy Peor." Estas canciones definirían lo que el trap latino llegaría a ser.

Una canción llamada "Odio" apareció en el álbum "Oasis" de 2019. Después se supo que este tema fue creado durante su trabajo inicial juntos.

El Choliseo, un lugar legendario en el mundo musical de Puerto Rico, fue el sitio perfecto para este gran momento. La arena sigue siendo el corazón de la cultura del reggaetón en la isla.